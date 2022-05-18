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【香港寬頻】香港寬頻傳獲太盟、KKR、Stonepeak洽購　王維基退出後股東屢變

股市 23:33 2022/05/18

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【香港寬頻】香港寬頻傳獲太盟、KKR、Stonepeak洽購　王維基退出後股東屢變

彭博引述消息指，香港寬頻 （01310） 獲私募基金Stonepeak、太盟資本（PAG）、KKR洽購，目前相關私募基金財團委任顧問，盡職審查香港寬頻業務。報道未提及，私募基金對香港寬頻的意向收購價，而相關考量處於早期階段，最終也可能不會入標。

香港寬頻年初至今股價平穩，最新市值126億元。報道指，全球對基礎設施資產的需求旺盛，但富有挑戰性的融資市場和股市波動仍可能令交易帶來不確定因素。太盟和Stonepeak拒評論，香港寬頻和KKR就未有回應。

香港寬頻最終由香港商人王維基創辦，王維基10年前大力投資免費電視業務，2012年將香港寬頻資產轉售予私募基金CVC，CVC 2015年出售資產，2018年香港寬頻宣布以全股票方式與面向企業的固網電訊服務運營商WTT合併，最新主要投資者包括TPG和MBK等。

雖然股東組合有變，公司多年管理團隊由楊主光主理。他於2005年加入香港寬頻擔任營運總裁，於2008年獲委任為行政總裁，並於2018年9月起出任執行副主席之職。

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港股 收購 合併 寬頻 王維基 香港寬頻（01310）

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