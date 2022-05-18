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【羚邦2230】羚邦：《咒術迴戰》劇場版在港斥七位數宣傳　戲院限制放寬提升票房信心

股市 22:30 2022/05/18

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羚邦：《咒術迴戰》劇場版在港斥七位數宣傳　戲院限制放寬提升票房信心

香港社交距離措施於5月19日起進行第二段放寬，其中，戲院的入座率上限會由50%提升至85%，羚邦集團 （02230） 旗下大熱人氣日本動畫《咒術迴戰》的電影《劇場版 咒術迴戰 0》亦會在同日正式上映。羚邦集團主席兼行政總裁趙小燕表示，限制放寬有助提升對票房的信心，並透露公司在港投入了七位數字為《咒術迴戰》劇場版作宣傳。

《劇場版 咒術迴戰 0》已率先在台灣上映，當地票房逾2億元新台幣，而羚邦就宣傳，亦在當地投入了八位數字。

除了動畫，羚邦亦有推出真人電影，今年料有來自內地、韓國及美國的電影上映。集團提到，因應疫情，外國電影的拍攝、審批及上映檔期出現延誤，令公司安排在港上映的外國電影的時間也受到影響。

另外，集團業務更多元化，早前旗下經典IP小王子夥拍支付寶，於內地推出了四款限量版的小王子付款碼皮膚、紅包封面及桌面小組件，已於5月6日上綫。

羚邦集團執行董事趙小鳳表示，限量版的小王子付款碼皮膚反應非常熱烈，一上架被「秒殺」完售。她指，該類產品在內地需求大，而當中的毛利亦高，透露未來將會推出兩個「皮膚」項目，並會採取更多不同形式。

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