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【騰訊700】騰訊：料未來獲批遊戲數量會減少　疫情影響廣告業務復甦時間表

新經濟追蹤 22:26 2022/05/18

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騰訊：料未來獲批遊戲數量會減少　疫情影響廣告業務復甦時間表

內地早前時隔8月再度批出新遊戲版號，市場紛紛預期遊戲版號審批的不確定性已經解除。不過，騰訊首席戰略官James Mitchell在分析員業績會上預告，雖然有信心後續批出的遊戲版號中，會有騰訊的遊戲，但整體而言，未來獲批的遊戲數量將會減少。

騰訊首季經調整淨利按年跌23%、收入按年幾無增長遜預期　ADR早市跌5%【下一頁】

而早前最新一批獲批的新遊戲中，並沒有騰訊旗下的遊戲。James Mitchell解讀指，因內地遊戲版號停批已經有一段時間，對於初創等小型公司的現金流衝擊更明顯，首度重批遊戲版號將先照顧小型公司。因此首批版號未有騰訊旗下遊戲，亦屬合理情況，但相信在後續批出的遊戲版號中，將會出現大公司的遊戲。

疫情影響廣告業務復甦 料下半年繼續受影響

內地多重監管措施下，影響騰訊首季網絡廣告業務收入按年跌18%至180億元，當中社交及其他廣告收入跌15%至157億元，媒體廣告收入跌30%至23億元。James Mitchell表示，受疫情影響，內地消費、物流以及金融發達的城市均受到影響，預計廣告業務在今年下半年將繼續受到影響，廣告業務的復甦時間表有變。

預告會繼續退出投資項目 仍保留資金尋找新投資

騰訊多年持續投資多個領域，近期陸續開始退出部分投資項目，包括在去年底宣派京東 （09618） 、今年減持東南亞科企SEA（美：SE），James Mitchell表示，多個發達國家的央行已啟動加息，是過去十年不蹭出現的情況，對投資估值帶來不利影響，宏觀環境存在不同風險，未來會繼續退出投資項目，不過集團仍然會保留資金尋找投資機會。

未來持續控制支出增長 人手增長速度減慢

此外，公司指，未來會繼續嘗試控制支出增長，包括退出利潤率較低的業務，並預告未來集團人手的增長速度將會放緩，每名員工的成本也在下降。除此之外，亦會循減少市場營銷費用的方式控制成本。

相關文章：【中國經濟】李克強：支持平台經濟、數字經濟上市融資　騰訊劉熾平：由方向變實際行動需時

【騰訊700業績】騰訊季度手遊收入下跌　本土遊戲收入跌因未成年人保護措施

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