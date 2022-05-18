【美國經濟】El-Erian：美國無法避免陷入滯漲　市場仍未反映增長顯著放緩風險

▲ El-Erian認為美國無法避免陷入滯漲，又指市場仍未反映增長顯著放緩風險。

安聯（Allianz）前首席經濟顧問、現任Gramercy Fund Management主席埃爾埃利安（Mohamed El-Erian）稱，即使聯儲局收緊貨幣政策，美國仍無法避免陷入滯漲，而市場仍未反映當地增長顯著放緩的風險。

埃爾埃利安將滯漲出現的部份原因，歸咎於去年儲局對通脹將於某個時間點消退的預期。他指，儲局終於追上事態發展，但仍有一段距離要走。

埃爾埃利安續指，滯漲對央行而言是最壞的事，對儲局而言尤其如此，因儲局將兩個互為衝突的目標放在一起（指通脹與失業率），故儲局必須在通脹與失業率兩者之間作出艱難選擇。他又認為，只有當儲局不再視通脹為過渡性，有關情況才能夠避免。

對於一眾投資者，他提醒經濟顯著放緩一事仍未反映在資產價格之上，意味資產價格仍將出現更多調整。

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