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【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱

理財智慧 23:27 2022/05/18

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法國啤酒品牌 1664 於本月推出聯乘限量創作的預告廣告，引起市場猜測誰是參與此次項目的藝人。不過心水清的早已猜到此人正是姜濤，除了因為一個疑似「KT」的標誌露出破綻，同時亦因姜濤第９胎《鏡中鏡》MV裏面有一幕經過吧枱拿起枱上的1664呷了一口，加上品牌是《鏡中鏡》MＶ的贊助商，所以當預告一出，對姜糖來說答案早已呼之欲出。另一方面，本周一（16日）開始有人在便利店買到姜濤版本的1664，身份就更被確認。今日品牌於社交媒體及 ViuTV 電視廣告揭盅，正式宣布與姜濤聯乘，同時公布了一連串的活動詳情！

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今次將推出3款「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」，並於5月中旬起，於各大超市、便利店及全港指定 的合作餐廳逐一亮麗登場，讓大家與魅力非凡的姜濤一起，親身體驗如何以「Good Taste with a Twist」，細味和享受法式藝術生活。 是次 1664 x Keung To 聯乘系列不但邀得本地著名藝術家兼王家衛導演的《花樣年華》 電影海報設計師 Rex Koo 參與設計，更設有「限量珍藏禮盒套裝」和多項神秘活動。 想把「姜濤」帶返屋企，齊齊 Chill 住嘆法式玩味生活，請緊貼品牌 Facebook (@K1664HK) 及 Instagram (@1664blanchk)。

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品【見下頁】

除了3款聯乘限量版小麥白啤酒，1664更特別把「姜濤灣」打造成享受法式玩味生活的起點，讓大家可以打卡或乘搭 「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」專屬電車，追隨着 Good Taste with a Twist 穿梭大街小巷，啟發更多享樂和欣賞生活的靈感！

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「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」慶祝活動包括：

- 銅鑼灣地帶大型廣告牌  5 月 25 日至 6 月 14 日

- 銅鑼灣 Sogo 百貨公司的大電視廣告  5 月 27 日至 6 月 9 日

- 「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」專屬電車  5 月 30 日至 6 月 26 日

特選「打卡」熱點

- OK 便利店： 銅鑼灣怡安大廈怡東商場地下

- 7-11 便利店： 香港中環皇后大道中 331 333 號登富商業大廈

3 款聯乘限量版 讓你細味 1664「啤酒中的藝術」 「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」系列為姜濤首 度參與跨界別創作，延續其一貫以作品說話的風格，以非一般的藝術品，跳脫地展示出不一樣的姜濤，為大眾帶來 喜出望外的Twist。

【姜濤代言Darlie 好來】 姜濤拍牙膏廣告展現正能量笑容 姜糖儲閃卡、打卡熱點宣傳攻勢陸續來【見下頁】

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姜濤分享說道：「生活，要學懂欣賞 Good Taste，更要以獨特 的 Twist 令享受昇華！今次我與 1664 合作的聯乘限量版系列，就是希望與大家一起以全新的角度，細味『 Good Taste with a Twist』，在享受以檸檬點綴的 1664 BLANC 同時，認識舞台以外的我。」

【姜濤生日】 姜濤23歲生日多個廣告品牌錫到燶 設打卡位贈慶【見下頁】

至於參與設計的 Rex Koo 就以1664標誌的藍白色為主要用色， 配上品牌特色的檸檬芳香，揉合姜濤的標誌元素，以其平面設計常用的 Pop-Art 元素， 如格子 (Grid)、幾何圖形等，展示姜濤於鎂光燈背後的生活面貌。 3 款「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」系列包括 < Day & Night 日與夜 >、 < Romance 浪漫 > 及 < Playfully Elegance 優雅玩味 >。各款啤酒數量有限，售完即止。

 

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記者：張以正

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