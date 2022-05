【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱

法國啤酒品牌 1664 於本月推出聯乘限量創作的預告廣告,引起市場猜測誰是參與此次項目的藝人。不過心水清的早已猜到此人正是姜濤,除了因為一個疑似「KT」的標誌露出破綻,同時亦因姜濤第9胎《鏡中鏡》MV裏面有一幕經過吧枱拿起枱上的1664呷了一口,加上品牌是《鏡中鏡》MV的贊助商,所以當預告一出,對姜糖來說答案早已呼之欲出。另一方面,本周一(16日)開始有人在便利店買到姜濤版本的1664,身份就更被確認。今日品牌於社交媒體及 ViuTV 電視廣告揭盅,正式宣布與姜濤聯乘,同時公布了一連串的活動詳情!

今次將推出3款「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」,並於5月中旬起,於各大超市、便利店及全港指定 的合作餐廳逐一亮麗登場,讓大家與魅力非凡的姜濤一起,親身體驗如何以「Good Taste with a Twist」,細味和享受法式藝術生活。 是次 1664 x Keung To 聯乘系列不但邀得本地著名藝術家兼王家衛導演的《花樣年華》 電影海報設計師 Rex Koo 參與設計,更設有「限量珍藏禮盒套裝」和多項神秘活動。 想把「姜濤」帶返屋企,齊齊 Chill 住嘆法式玩味生活,請緊貼品牌 Facebook (@K1664HK) 及 Instagram (@1664blanchk)。

除了3款聯乘限量版小麥白啤酒,1664更特別把「姜濤灣」打造成享受法式玩味生活的起點,讓大家可以打卡或乘搭 「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」專屬電車,追隨着 Good Taste with a Twist 穿梭大街小巷,啟發更多享樂和欣賞生活的靈感!

「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」慶祝活動包括: - 銅鑼灣地帶大型廣告牌 5 月 25 日至 6 月 14 日 - 銅鑼灣 Sogo 百貨公司的大電視廣告 5 月 27 日至 6 月 9 日 - 「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」專屬電車 5 月 30 日至 6 月 26 日 特選「打卡」熱點 - OK 便利店: 銅鑼灣怡安大廈怡東商場地下 - 7-11 便利店: 香港中環皇后大道中 331 333 號登富商業大廈

3 款聯乘限量版 讓你細味 1664「啤酒中的藝術」 「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」系列為姜濤首 度參與跨界別創作,延續其一貫以作品說話的風格,以非一般的藝術品,跳脫地展示出不一樣的姜濤,為大眾帶來 喜出望外的Twist。

姜濤分享說道:「生活,要學懂欣賞 Good Taste,更要以獨特 的 Twist 令享受昇華!今次我與 1664 合作的聯乘限量版系列,就是希望與大家一起以全新的角度,細味『 Good Taste with a Twist』,在享受以檸檬點綴的 1664 BLANC 同時,認識舞台以外的我。」

至於參與設計的 Rex Koo 就以1664標誌的藍白色為主要用色, 配上品牌特色的檸檬芳香,揉合姜濤的標誌元素,以其平面設計常用的 Pop-Art 元素, 如格子 (Grid)、幾何圖形等,展示姜濤於鎂光燈背後的生活面貌。 3 款「1664 x Keung To 聯乘限量版小麥白啤酒」系列包括 < Day & Night 日與夜 >、 < Romance 浪漫 > 及 < Playfully Elegance 優雅玩味 >。各款啤酒數量有限,售完即止。

