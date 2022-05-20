【建築科技】混合實境與擴增實境 + BIM　虛擬實境建未來

創新科技發展蓬勃，不少傳統行業正積極地將創新科技融入業務，藉此提升生產力及管理效能。

至於建造業，政府亦大力支持我們與時並進，應用創新科技。政府在本年度的《財政預算案》就預留了3000萬元，鼓勵業界在未來3年的工務工程中，善用創新建造技術，為建造業揭開新一頁。其實，

建築圖變成3D 先在虛擬世界建一次

早於2018年，發展局已開始逐步落實「建造業2.0」，並規定所有預算達3000萬元以上的政府工程項目，都必須採用BIM(建築信息模擬)。通過BIM，建築圖由2D變成3D，模擬出整個建築程序，在虛擬世界裡先建造一次，讓我們能預視並準確地作出細節規劃、加快施工，減少失誤及延誤。若BIM進一步發展成備受行業關注的Digital twin（數碼對映），我們更能隨時「看到」工地實況，甚至在虛擬環境裡與其互動及進行管理。

如果要將真實與虛擬世界結合，首先想到的一定是MR (混合實境)和AR (擴增實境) 技術。兩者均能將虛擬資訊擴增到現實空間中，讓人可以在現實空間中跟虛擬物件互動。在建造商會「建造業安全基金」(CSF) 的獲資助項目裡，也有相關的科技開發。其中一種嶄新科技是，把MR與BIM結合應用，將原本平面的建築資訊建構成3D模型，並透過MR以視覺方式呈現出來。

MR眼鏡助工程人員預視進度

工程人員只要戴上MR眼鏡，就能在工地現場「看到」BIM模型，例如隱蔽在牆壁或地下的管道和設備等等。從設計、施工至設施管理等各個階段，工程人員都可以進行預視，徹底評估施工方法，有效地管理與規劃工地，更能預測風險，減少意外發生。

至於AR方面，商會本年發行的《工地安全座談訓練》套件最新修訂版，就採用了此技術。訓練套件設有多個學習題目，並將部分工序，例如吊運情況、挖掘工程等，繪製成AR圖像。使用者通過手機，就能「看到」AR圖像出現在真實工地裡的情況，同時能跟AR圖像作出互動，從而加深學習印象、吸收安全重點。發展局已向有份負責其工務工程項目的承建商廣泛推薦此安全訓練，商會亦會免費開放給所有人使用，讓更多工地可以體驗這種全新的訓練方式。

MR與AR的出現，延伸了人類的感官，讓人可以用全新方式體驗世界，同時也為建造業傳統的作業模式開啟了新方向。未來將會有更多科技湧現，在此鼓勵各位同業為可預見的未來作好準備，抓緊行業發展新趨勢。