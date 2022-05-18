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【社交平台】抖音及海外版TikTok登全球下載榜冠軍 最新錄得6,200萬下載量

理財智慧 17:30 2022/05/18

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各位使用得最多的社交媒體是甚麼？據移動應用數據分析公司 Sensor Tower 的數據顯示，2022年4月抖音及其海外版TikTok以超過6200萬下載量，蟬聯全球移動應用（非遊戲）下載榜冠軍，較2021年4月增長6.1%。

其中，內地抖音的下載量占12.3%，TikTok印尼市場的下載量占比爲10.7%。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

在多項社交媒體當中，Facebook以超過5600萬次下載排名第二，相較去年4月增長8.9%。印度是下載量最大的市場，占25.9%，其次是印尼，占8.2%。

另外，排名前五的另外3款應用依次Instagram、WhatsApp 和 Telegram。

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責任編輯：龍紀瑩

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