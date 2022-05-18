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喜遇「伯樂」鄭志剛賞識　港產檢測公司Prenetics在美上市　本地獨角獸首例

股樓投資 21:30 2022/05/18

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香港基因及診斷檢測公司Prenetics，早前與新世界發展（00017）行政總裁鄭志剛私人持有的特殊目的收購公司（SPAC）Artisan Acquisition Corp.合併，並於今日（18日）在美國納斯達克交易所（NASDAQ）掛牌，成為香港首間在納指上市的初創獨角獸。 

是次合併上市後，Prenetics可獲逾20億港元資金，協助其未來發展及產品研發，包括無創大腸癌FIT-DNA篩查測試ColoClear，以及居家血液檢測等。值得留意的是，鄭志剛近年積極發拙有潛質的香港初創企業，除了今次的Prenetics，亦投資Animoca Brands、CASETiFY、Lalamove等香港初創公司。 

鄭志剛把握時機　轉危為商機 

Prenetics於2014年成立，致力研發可於家居使用的檢測產品，令檢測不一定要到醫院或化驗所完成。而其把醫療檢測「去中心化」的願景，很早已吸引鄭志剛，但Prenetics當時並未為人所知。 

為迎合市場需求，Prenetics於2019年嘗試由商業對商業模式（B2B）轉至商業對顧客模式（B2C）。不過，疫情才是Prenetics真正的契機，去年疫情全球肆虐， Prenetics推出與牛津大學研發出病毒快速檢測系統，而鄭志剛亦睇準機會，於此時才正式投資，最終成功轉危為商機。 

初創企業擅長研發產品，解決市場問題，但對於推廣業務、市場行銷則未有經驗、網絡與人脈，而鄭志剛的加入正好解決這問題。舉例說，在鄭志剛旗下K11 MUSEA協助下，Prenetics開設Circle Labs概念店，展示Circle HealthPod及其他產品，令品牌更廣為人知，而去年8月，新世界則向Prenetics購入1萬個Circle HealthPod快速檢測系統及6萬個分子囊。 

此外，鄭志剛亦促成「強強聯手」壯大Prenetics發展，如去年Prenetics與鄭志剛持股、香港最大的非醫院醫療服務供應商醫思健康，簽署諒解備忘錄，就提供基因檢測服務，建立戰略合作夥伴關係。有關合作既加強Prenetics產品於粵港澳大灣區的銷售，亦結合雙方健康大數據，發展未來醫學科技。最終在鄭志剛這位「伯樂」幫忙下， Prenetics成立不足10年，便通過美國證監會（SEC）審核，成功在納指上市。 

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撰文 : 黃卓賢

美股 特殊目的收購公司（SPAC） 鄭志剛 新世界發展（00017）

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