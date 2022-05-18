【中國經濟】李克強：支持平台經濟、數字經濟合規境內外上市融資

▲ 李克強：支持平台經濟、數字經濟合規境內外上市融資

中共中央政治局常委、國務院總理李克強在雲南主持召開穩增長穩市場主體保就業座談會時表示，要支持平台經濟、數字經濟合法合規境內外上市融資，並要穩地價穩房價，支持居民合理住房需求，保持房地產市場平穩健康發展。

李克強指，3月份以來，特別是4月份部分經濟指標明顯轉弱，經濟下行壓力進一步加大。而當前物價平穩，應對挑戰仍有政策空間，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，及加大宏觀政策調節。

促已出台政策盡快到位 新舉措5月能出盡出

他指，已出台政策要盡快落到位，中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策上半年基本實施完畢；各地各部門要增強緊迫感，看得準的新舉措能用盡用，5月份能出盡出，確保上半年和全年經濟運行在合理區間，努力使經濟較快回歸正常軌道。

李克強又稱，要用改革辦法解決前進中的困難。突出就業優先，通過穩市場主體來保就業保民生，落實落細留抵退稅減稅等組合式紓困政策，引導金融機構對中小微企業和個體工商戶貸款緩交利息；確保糧食穩產和能源穩定供應。在做好疫情防控同時進一步暢通物流大動脈和微循環。提升國企核心競爭力，以有效舉措增強民企信心。

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