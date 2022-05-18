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【美股焦點】美突擊查逾百名交易員及銀行家手機短訊（第二版）

股市 22:27 2022/05/18

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【美股焦點】美突查逾百名交易員及銀行家手機短訊

美國監管機構突調查超過100交易員、銀行家手機短訊，對WhatsApp等平台上的私密訊息進行有史以來最大規模的一次調查，據彭博報道，可能涉及機構包括美國銀行、花旗、瑞信、德銀、高盛、滙豐、摩通及摩根士丹利。

彭博報道指，美國證券交易委員會（SEC）發送需檢查的銀行關鍵職位清單，包括特定投資銀行團隊或交易部門負責人在內的約30人，這些人員被勒令交出手機讓律師檢查。

此舉意在評估華爾街專業人士，使用未經授權的訊息平台相互或與客戶聊天的普遍程度。監管機構正在研判罰則，要對哪些機構通過未經批准的平台，發送未能保護業務相關訊息。

包括高盛集團、摩根士丹利、花旗集團、滙豐和瑞信集團在內的金融機構，正在配合美國當局對訊息傳遞應用程序的調查，但尚不清楚是否都在檢查手機。

報道指，訪問個人設備的請求極為敏感，因可能涉及多年的辦公室閒話甚至個人私訊，因此銀行正在安排外部律師協助進行審查，讓律師充當中介，以保留隱私。

律師們按指示尋找與業務有關的訊息，業內人士隨即紓一口氣，講老板壞話不會被視為業務相關訊息，老板也不會知道。此外，監管機構現階段一般不會要求了解訊息內容，而只是要知道何人使用了非法訊息傳遞渠道，以及使用的頻率。

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