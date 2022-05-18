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【消費情報】北角匯推「JETSO WEEKS」感謝祭 消費最多首5位會員可贏iPhone 13 Pro 食品低至1折

理財智慧 15:38 2022/05/18

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北角匯推出多項優惠刺激消費。於即日起至7月份，北角匯舉行以消費券為主題的大型「消費券2022 JETSO WEEKS感謝祭」，聯合場內商戶推出近200個消費優惠，涵蓋美容、珠寶、餐飲、電器及家居用品、時尚及運動裝備等各大類別，逾萬三件限量貨品當中，部分更低至1折開賣。另外，The Point會員亦有4大禮遇，大送iPhone 13 Pro Max & 13 Mini、iPad Air & iPad Mini、鑽飾、超市禮券、積分當錢使的Point Dollar等最高逾萬元回贈。

The Point會員尊享4大禮遇：

Beauty Rewards︰只要於兩間不同服飾及美妝商戶以電子貨幣消費滿1,200元，即可換領100元一田現金禮券及100元 Point Dollar，兼同時賺取積分。

Eat N-joy Rewards︰於零售、食肆消費滿指定金額並連同指定數量之戲票存根，即可換領高達400元一田現金禮券。

Sparkling Rewards︰憑積分加指定消費就有機會換走價值高達15,000元的太子珠寶鑽飾。

Top Spender Rewards︰頭5位累積消費金額最高的會員可贏取iPhone 13 Pro、iPhone 13 Mini、iPad Air、iPad Mini、超市禮券及名貴美容儀器等豐富禮物。

各種優惠商品一覽：

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【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

北角匯逾百間商戶的大量貨品以3折至半價發售、更多買一送一及套裝贈品等，當中要留意「1折瘋搶」優惠項目，包括Colour@Life新款USB座檯風扇（特價8.9元）、Kaya咖吔新加坡鹹蛋黃魚皮（特價6.8元）、Shaz Confections件裝蛋糕（特價5.8元至6.8元）等產品及美食，熱愛精緻工藝的話更可用1折價買走東方臻品的沉香擺件——鰲魚觀音 （原價480,000元，特價48,000元）。

以售賣日本產品為主的一田超市於25/5至7/6期間，推出多款冷凍、乾糧等食品低至半價發售，更可低至6折購入鹿兒鳥和牛 （特價99.9元）及日本女峰士多啤梨（特價29.9元）等。而新世界韓國食品超市則舉行北角店一週年大誌慶 (1/6至3/7)，除有多款韓式美食如醬油蟹、紫菜粉絲卷買一送一外，亦加推北角店限定4大「至K禮遇」，多買多賞。

新世界韓國食品超市北角店限定4大「至K禮遇」：

禮遇1︰出示任何帶有相片之身分證明文件，顯示你的英文名字含

K、O、R、E、A或N，其中3個或以上英文字母，即獲9折優惠券乙張。

禮遇2︰購物淨價滿500元送精美保溫袋乙個

禮遇3︰The Point會員消費滿100元或以上，即可用優惠價5元換購泡菜乙盒(原價40元) (需出示其The Point電子會員卡)

禮遇4︰The Point會員於6月1至7月3日逢星期六下午6時到北角店出示The Point電子會員卡，即可免費換領特色美食乙份。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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