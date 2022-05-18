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【跟錢家學理財@iM網欄】投資SPAC要了解發起人

名人薈萃 19:25 2022/05/18

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過去數年，SPAC（特殊目的收購公司）在美國掀起一股熱潮，香港交易所亦於去年尾設立SPAC上市機制，讓SPAC在本港上市集資。與一般上市公司不同，SPAC的成立純粹是為了在上市後一段既定時間內併購一家私人公司，並沒有任何業務，其投資價值可以說來自完成併購交易的憧憬。

在完成併購交易前，SPAC證券只限專業投資者認購和買賣。散戶投資者可以在SPAC完成併購交易後買賣繼承公司的股票。

投資一間上市公司，我們事前需要了解它包括業務和財務在內的基本因素。至於投資SPAC，我們可能需要先了解它的發起人。發起人是SPAC的主要人物，在獎勵下協助物色併購目標。SPAC發起人是具備良好經驗和信譽的專業管理人，通常為私募基金公司或機構投資者，有私募股權、企業融資及／或行業經驗。他們需要尋找基調強勁，發展潛力優厚的併購目標。

投資者如考慮投資SPAC，就需要了解清楚發起人的背景、能力、經驗和往績，以及就創立和管理SPAC所得到的財務獎勵等。

留意發起人的利益衝突

投資者要注意，發起人與其他股東之間的利益未必會經常一致。作為獎勵，發起人一般可獲發行最多佔20%的發起人股份，在併購交易完成時可以轉換成繼承公司的股份；亦可向SPAC購買發起人權證。這些都會導致發起人相對其他股東，較能受惠於完成併購交易。

有時候，SPAC的發起人可能會包括一些知名人物，然而，投資者不應單單因為SPAC發起人的名氣，就作出投資決定。其實，無論是SPAC、IPO，還是其他投資，即使它們得到名人的加持或參與，也不代表有關投資適合你。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

作者_投委會錢生簡介：
投委會教育平台錢家有道主角之一，精於理財，耳聽八方，認為越早展開財務策劃，就可以越早得益。
投委會網址﹕www.ifec.org.hk

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撰文 : 投委會錢生

欄名 : 跟錢家學理財

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