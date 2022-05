【跟錢家學理財@iM網欄】投資SPAC要了解發起人

過去數年,SPAC(特殊目的收購公司)在美國掀起一股熱潮,香港交易所亦於去年尾設立SPAC上市機制,讓SPAC在本港上市集資。與一般上市公司不同,SPAC的成立純粹是為了在上市後一段既定時間內併購一家私人公司,並沒有任何業務,其投資價值可以說來自完成併購交易的憧憬。

在完成併購交易前,SPAC證券只限專業投資者認購和買賣。散戶投資者可以在SPAC完成併購交易後買賣繼承公司的股票。

投資一間上市公司,我們事前需要了解它包括業務和財務在內的基本因素。至於投資SPAC,我們可能需要先了解它的發起人。發起人是SPAC的主要人物,在獎勵下協助物色併購目標。SPAC發起人是具備良好經驗和信譽的專業管理人,通常為私募基金公司或機構投資者,有私募股權、企業融資及/或行業經驗。他們需要尋找基調強勁,發展潛力優厚的併購目標。

投資者如考慮投資SPAC,就需要了解清楚發起人的背景、能力、經驗和往績,以及就創立和管理SPAC所得到的財務獎勵等。

留意發起人的利益衝突

投資者要注意,發起人與其他股東之間的利益未必會經常一致。作為獎勵,發起人一般可獲發行最多佔20%的發起人股份,在併購交易完成時可以轉換成繼承公司的股份;亦可向SPAC購買發起人權證。這些都會導致發起人相對其他股東,較能受惠於完成併購交易。

有時候,SPAC的發起人可能會包括一些知名人物,然而,投資者不應單單因為SPAC發起人的名氣,就作出投資決定。其實,無論是SPAC、IPO,還是其他投資,即使它們得到名人的加持或參與,也不代表有關投資適合你。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

更多跟錢家學理財 @ 投委會錢生的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!