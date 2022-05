【宏觀術數@iM網欄】續談風水選擇居所

上期提綱挈領簡述過八、九元運交替期間,以玄空風水擇居的一些原則。要強調是玄空風水的原則,是由於玄空風水特色便是言及一至九運的更替,故此亦有解釋「玄」為天時(時間),「空」為地理(空間)的結合。

坐向、零正-元運和陰陽

對玄空風水有興趣的朋友,在選擇時都會著重二十四山坐向計算,風水稱為「理氣」,就如數學計算之於物理科學。實際上,玄空風水重視坐向外,也須要與其他原則相配合,才能準確發揮其威力,否則反而容易顧此失彼。當中包括筆者常談及的「形理兼顧」形即巒頭(外在實際環境和形態、形勢)和理氣(數)的相配合,此部份筆者會嘗試用於往後以更多實例作介紹。此外,另外還有「零正」的重要原則,於上期及過往已作過介紹。從簡單來說均建基於陰陽,飛星風水不同山向,於不同元運可以是旺、衰之別,而零、正之吉凶,也是以元運交替來決定的。

▲ 24山和12地支度數

▲ 24山和八卦方位是風水ABC

從飛星24山向說起

玄空風水重視山向和元運的關係,最常見者為八個方位(東南西北四正,再加四隅),即是把羅庚360度分成24分,每一份15度。其中某些山向之間交接位置更要考慮「兼線」。有學派主張以兼線立向(兩個山向之間交接度數),以冀得兩個山向的好處,容易旺於不同元運。惟長遠居住還是正向為佳。

筆者先列出九運24山向「雙星到向」,一般應為較易利財的方向給大家作參考,每個山向的角度可以對照上圖24山向度數:

已山亥向

巽山巳向

甲山庚向

丑山未向

戌山辰向

申山寅向

坤山艮向

辛山乙向

酉山卯向

丁山癸向

午山子向

壬山丙向

大家會留意到九運雙山到向便有12個之多,這是因為九運也只有雙星到山和雙星到向兩種局。要能夠得到吉利便須其他條件配合。但至少可先知道想九運內「換天心」利財要選的宅向。

風水也不一定以雙星到向或利財為唯一標準,考慮其他配合,下圖為筆者於欄過往介紹過九運較容易有利的幾個選擇。

以香港樓房,先從實際操作說起

我們先從香港樓宇的風水選擇說下,香港社會大部份房屋均為多層大廈建築,不同樓層間幾個單位的坐向都是相同的,除非屋主作重大裝修,否則大門、客飯廳、睡房、廚房和廁所等室內間格位置也大同小異。如果風水操作太著重山向之分別,同坐向和內部間格的單位風水吉凶便應很相近。於近兩年間疫情爆發事例,新聞給出其中一個風水徵驗便是不少大廈會有「垂直傳播」的說法,風水上解讀便是同一坐向的單位(間格相同或接近),於同一元運和年運間發生相近的不幸,結果也似乎符合學理。但是,問題在於於為甚麼不是每一層相同單位都「出事」?如以「河圖運」來解釋不同層數間吉凶的分別是否足夠?還是會歸向個人命局吉凶,加上風水的「加成」或「增凶」而成結果會比較合理?

▲ 同一單位坐向,是否吉凶類同?

除了單位坐向以外,大廈的坐向和風水格局又有多重要?

可以肯定是不容勿視,基本盤是「大太極影響小太極」,個體始終受著大環境所左右。就如坊間常會談及一些屋邨風水特別旺,如早年的華富邨、彩虹邨等公共屋邨亦是例子。這也與當年香港房屋較四正和間格佈局都有關係。

屋苑或大廈當旺,更直接的影響便是樓價的抗壓和升值潛力也較高的。如為自住自然可理解對屋主丁財易有幫助,住客也未必耎急於出售,變成供給較少。事實上,市面二手盤好風水的房屋比例是少很多的。另方面,作為投資保值,整座大廈或屋苑風水較佳,至少銀主盤或凶宅機會較小,也肯定佔優的。談到大廈風水,原則雖然也是大同小異,惟外在環境和零正配置等更形重要。本來更簡單的方式便是如果是二手或舊樓,多做點研究其他住客入住後吉凶和新聞資料,再加上流年飛星關係已可大約略知一二。但是,對於新樓又或現在正值元運更替,選擇上又可能還得多考慮風水原則。

