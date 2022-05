【劉‧住保鮮期@iM網欄】「心影聲動」傷健共融 線上無障礙之旅

過往跟大家分享過不同的美食、運動和生活之選,目的都是希望大家為自己身心靈保鮮,享受積極樂觀的每一天。食得好又多運動,身體健康固然可以令人容光煥發,但提升內在質素,學習關愛共融,減少傲慢與偏見,也許可以令人由內靚到外。我相信相由心生,但如何做到?「心影聲動」共融體驗計劃的線上無障礙體驗之旅,其中一位藝術策劃是「糊塗戲班」的魏綺珊小姐,Jo讓我安座家中體驗一個有意義又可自我提升內在質素的網上活動。希望今期分享後,你也有興趣一起滋養自身、家人和孩子的內在美。

疫情令這個本定於今年一月在大館舉行的活動兩度延期,最後這實體活動決定變陣,改在網上免費舉行。要成功舉辦網上活動,內容設計必定要盡顯心思,力求細節到位。收到Jo寄來的體驗包後,我用手機掃描指定的QR code進入線上虛擬體驗館,沿途既有與主題相關又用心製作的小知識、遊戲和錄像分享,直接引起參加者的興趣。

當我戴上活動提供的模仿白內障和黃斑點病變的特製眼鏡,在視覺障礙下觀看虛擬會場展示的梵高名畫,我深深感受到擁有正常視力的寶貴。其實,很多人都知道香港是近視之都,有報道更指本地人口近60%是近視患者,加上現時電子產品已是老、中、青三代必備之物,近視眼長期接觸電子產品屏幕,最終成為白內障或黃斑點病變的患者,並不是遙不可及的事。但當你透過參與這個活動體驗到眼疾之苦,相信你都會跟我一樣不想「他朝君體也相同」。

此外,我們平日用手機通訊軟件,都會覺得很輕鬆方便,甚至家中的長輩們都用得揮灑自如。但當我體驗視障人士如何使用WhatsApp或group chat時,我發現真的要特別留心留神,豎起耳朵和用心銘記,只要稍一忘神,便容易將訊息混淆。活動設計這個小小經歷,能激發參加者的同理心,從理解中學懂消除偏見,相信日後在街上遇到視障人士聽取手機訊息時,都會給予體諒、尊重和支持。

下一站抵達虛擬體驗館的聽障區,瞬間我便明白到為什麼跟外婆說話時,總要出盡力「大大聲」說話,體驗後我明白到她聽力不足是何等困難。因為一般正常聽覺閾限為10-25分貝,但聽障朋友的耳朵,要在26分貝或以上的音量下,才可接收到信息。擁有健全聽覺,真的要好好保護。

如果讀者朋友們想支持傷健共融,家長們想培養小朋友的同理心、學習關愛和尊重別人,我非常建議大家參與這個免費的「心影聲動」線上無障礙體驗之旅。活動還有3D版本及電子活動手冊,方便海外人士使用。由於它將於5月31日結束,希望你立即按此報名,把握機會參與。祝你提升內在美的旅途愉快!

