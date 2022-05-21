  • 27°C
香港時間 : 2022521日 (六) 19:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【劉‧住保鮮期@iM網欄】「心影聲動」傷健共融 線上無障礙之旅

名人薈萃 08:25 2022/05/21

分享：

分享：

過往跟大家分享過不同的美食、運動和生活之選，目的都是希望大家為自己身心靈保鮮，享受積極樂觀的每一天。食得好又多運動，身體健康固然可以令人容光煥發，但提升內在質素，學習關愛共融，減少傲慢與偏見，也許可以令人由內靚到外。我相信相由心生，但如何做到？「心影聲動」共融體驗計劃的線上無障礙體驗之旅，其中一位藝術策劃是「糊塗戲班」的魏綺珊小姐，Jo讓我安座家中體驗一個有意義又可自我提升內在質素的網上活動。希望今期分享後，你也有興趣一起滋養自身、家人和孩子的內在美。

疫情令這個本定於今年一月在大館舉行的活動兩度延期，最後這實體活動決定變陣，改在網上免費舉行。要成功舉辦網上活動，內容設計必定要盡顯心思，力求細節到位。收到Jo寄來的體驗包後，我用手機掃描指定的QR code進入線上虛擬體驗館，沿途既有與主題相關又用心製作的小知識、遊戲和錄像分享，直接引起參加者的興趣。

當我戴上活動提供的模仿白內障和黃斑點病變的特製眼鏡，在視覺障礙下觀看虛擬會場展示的梵高名畫，我深深感受到擁有正常視力的寶貴。其實，很多人都知道香港是近視之都，有報道更指本地人口近60%是近視患者，加上現時電子產品已是老、中、青三代必備之物，近視眼長期接觸電子產品屏幕，最終成為白內障或黃斑點病變的患者，並不是遙不可及的事。但當你透過參與這個活動體驗到眼疾之苦，相信你都會跟我一樣不想「他朝君體也相同」。

此外，我們平日用手機通訊軟件，都會覺得很輕鬆方便，甚至家中的長輩們都用得揮灑自如。但當我體驗視障人士如何使用WhatsApp或group chat時，我發現真的要特別留心留神，豎起耳朵和用心銘記，只要稍一忘神，便容易將訊息混淆。活動設計這個小小經歷，能激發參加者的同理心，從理解中學懂消除偏見，相信日後在街上遇到視障人士聽取手機訊息時，都會給予體諒、尊重和支持。

下一站抵達虛擬體驗館的聽障區，瞬間我便明白到為什麼跟外婆說話時，總要出盡力「大大聲」說話，體驗後我明白到她聽力不足是何等困難。因為一般正常聽覺閾限為10-25分貝，但聽障朋友的耳朵，要在26分貝或以上的音量下，才可接收到信息。擁有健全聽覺，真的要好好保護。

如果讀者朋友們想支持傷健共融，家長們想培養小朋友的同理心、學習關愛和尊重別人，我非常建議大家參與這個免費的「心影聲動」線上無障礙體驗之旅。活動還有3D版本及電子活動手冊，方便海外人士使用。由於它將於5月31日結束，希望你立即按此報名，把握機會參與。祝你提升內在美的旅途愉快！

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

作者劉泳錡_簡介：
曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

更多劉‧住保鮮期的文章請按此
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

最新專欄文章 更多

【劉‧住保鮮期@iM網欄】母親節帶媽媽嫲嫲 到「麻辣娘子」慶祝
2022/05/07
【劉‧住保鮮期@iM網欄】母親節帶媽媽嫲嫲 到「麻辣娘子」慶祝
【劉‧住保鮮期@iM網欄】USHIO赤身燒肉店 全國和牛一+佐賀鳥燒的精彩
2022/04/23
【劉‧住保鮮期@iM網欄】USHIO赤身燒肉店 全國和牛一+佐賀鳥燒的精彩
【劉‧住保鮮期@iM網欄】優雅抗疫生活點滴 由M+瑜伽到電影Cafe
2022/04/09
【劉‧住保鮮期@iM網欄】優雅抗疫生活點滴 由M+瑜伽到電影Cafe
【劉‧住保鮮期@iM網欄】日式小館疫境中經營 性價比高的Omakase
2022/03/26
【劉‧住保鮮期@iM網欄】日式小館疫境中經營 性價比高的Omakase
【劉‧住保鮮期@iM網欄】亂世疫境下無阻 發揮義工正能量
2022/03/03
【劉‧住保鮮期@iM網欄】亂世疫境下無阻 發揮義工正能量
家庭教育 正能量 夫妻之道 電玩手遊 運動 美食 傷健共融 軟件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

港鐵倫敦伊利沙伯線 將於下周二通車
港鐵倫敦伊利沙伯線 將於下周二通車
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【理財智慧】保證2.5厘綠色債券首日見紅 一文了解點解會蝕 應該如何部署
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【理財智慧】怕買股票唔識揀 不如趁基金價格跌買8.5%收息基金
【理財智慧】怕買股票唔識揀 不如趁基金價格跌買8.5%收息基金
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱
【元宇宙】蘋果AR/VR頭戴裝置已向董事會展示 傳最快今年發布明年上市
【元宇宙】蘋果AR/VR頭戴裝置已向董事會展示 傳最快今年發布明年上市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款