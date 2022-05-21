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【清酒新世界@iM網欄】甘酒雪糕 髙砂酒造．七

名人薈萃 08:01 2022/05/21

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上星期分享了酒造與很多公司開發及銷售有關酒粕的產品，包括芝士蛋糕和甘酒，那我繼續分享甘酒相關的產品吧。髙砂酒造與北海道室蘭的室蘭鵪鶉園也攜手合作開發了甘酒雪糕，室蘭鵪鶉園是日本第一個，也是唯一使用鵪鶉蛋製造雪糕的地方，他們改良了餵飼鵪鶉的食糧，以孕育更好的鵪鶉蛋。

個人認為有機會真的要去室蘭鵪鶉園看看，鵪鶉園出產的鵪鶉蛋被指定為室蘭的特產，而且北海道的鵪鶉蛋都是出自這裏。從1983年開始，鵪鶉園整合了繁殖、孵化、食品加工等流程，當然也包括銷售環節，提供一條龍服務，所以不用擔心會有外來的疾病帶入去農場。因為鵪鶉園從來都沒有爆發任何疾病的關係，加上促使他們生病的機率是非常之低，在裏面生活的鵪鶉都不會採用任何疫苗和藥物，這稱為「無投藥飼育」，所以出產的食品十分安全，最重要的是純天然無添加！正因為這特點，髙砂酒造和室蘭鵪鶉園合作開發了鵪鶉甘酒雪糕，可以品嚐到鵪鶉蛋濃郁的蛋味和大吟釀酒粕米香味！

如果是鵪鶉蛋愛好者的話，一定到這個地方掃貨，因為除了雪糕以外，他們還有很多不同的產品，例如鵪鶉蛋咖喱、煙燻鵪鶉蛋、鵪鶉蛋布丁、鵪鶉蛋海棉蛋糕……這些都是在香港十分罕見的，現在回想起來我都開始流口水了……不過有興趣的話也可以上他們的網站看看，他們的透明度極高，工場裏是怎樣製作產品也公開放上官網，想了解更多的話不妨看看他們的網站！

地址：北海道旭川市宮下通17丁目右1号
電話：0166-23-2251
官網：https://takasagoshuzo.com/

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：
熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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