【清酒新世界@iM網欄】甘酒雪糕 髙砂酒造．七

上星期分享了酒造與很多公司開發及銷售有關酒粕的產品,包括芝士蛋糕和甘酒,那我繼續分享甘酒相關的產品吧。髙砂酒造與北海道室蘭的室蘭鵪鶉園也攜手合作開發了甘酒雪糕,室蘭鵪鶉園是日本第一個,也是唯一使用鵪鶉蛋製造雪糕的地方,他們改良了餵飼鵪鶉的食糧,以孕育更好的鵪鶉蛋。

個人認為有機會真的要去室蘭鵪鶉園看看,鵪鶉園出產的鵪鶉蛋被指定為室蘭的特產,而且北海道的鵪鶉蛋都是出自這裏。從1983年開始,鵪鶉園整合了繁殖、孵化、食品加工等流程,當然也包括銷售環節,提供一條龍服務,所以不用擔心會有外來的疾病帶入去農場。因為鵪鶉園從來都沒有爆發任何疾病的關係,加上促使他們生病的機率是非常之低,在裏面生活的鵪鶉都不會採用任何疫苗和藥物,這稱為「無投藥飼育」,所以出產的食品十分安全,最重要的是純天然無添加!正因為這特點,髙砂酒造和室蘭鵪鶉園合作開發了鵪鶉甘酒雪糕,可以品嚐到鵪鶉蛋濃郁的蛋味和大吟釀酒粕米香味!

如果是鵪鶉蛋愛好者的話,一定到這個地方掃貨,因為除了雪糕以外,他們還有很多不同的產品,例如鵪鶉蛋咖喱、煙燻鵪鶉蛋、鵪鶉蛋布丁、鵪鶉蛋海棉蛋糕……這些都是在香港十分罕見的,現在回想起來我都開始流口水了……不過有興趣的話也可以上他們的網站看看,他們的透明度極高,工場裏是怎樣製作產品也公開放上官網,想了解更多的話不妨看看他們的網站!

地址:北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話:0166-23-2251

官網:https://takasagoshuzo.com/

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

