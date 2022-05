【英倫的天空@iM網欄】英國租樓有幾難? 注意以下步驟和陷阱

由於美元加息,英鎊兌換港幣匯率低見9.6,吸引很多學生計劃到英國升讀大學。我之前已經介紹了用大學先收班 Foundation 方法入讀優質大學的捷徑。近來朋友問英國租樓是否好困難,點解要預先俾一年租金? 如果大家曾經有仔女到英國留學,預先俾一年租金絕對不是新制度。試想想,學生沒有經濟能力,業主保障自己,先收一年租金最為妥當。同樣地,新移民初到貴境,沒有信用卡沒用工作,加上眾多租務需求,惟有預繳付一年租金吸引業主。

很多港人覺得英國的地產服務質素差,其實我們不能夠用香港的文化去要求英國人提供一樣的服務。香港的房地產市場是全球最活躍及最貴,香港地產代理亦可能係全球數一數二勤力的,隨便走進一間地產鋪,都會立刻帶你去睇幾間鎖匙盤,之後地產代理會殷勤主動聯絡客人及跟進。

在英國租樓現在係業主市場,英國房地產,特別在倫敦是世界盤,除了中國及香港的需求,來自俄羅斯、中東、歐洲、美加及東南亞也有很多人以英國為第二家園。注意去地產代理搵租樓盤時,一般有以下情序:

1)先會要求你登記,填寫你想租的房屋位置,房間需要及租金能力

2)代理會定時發送給你合適的租盤

3)如看到有合適的租盤,你需要主動聯絡地產代理安排睇樓,很多時地產代理會安排一整天為睇樓開放日,然後再分配不同時段給有興趣租戶

4)當看到合適租盤,就要儘快給投標意向書 (tender offer)予代理,清楚列明你們的條件及提出的月租

5)若業主揀選你嘅方案及接受你嘅條件,就會交予代理草擬初步的合約,並會收取約500鎊或相等一星期租金的意向訂金,之後會交俾獨立第三方去評估租戶嘅經濟能力。由於多數新移民都沒有當地工作,所以如果不願意先預交1年嘅租金,很多業主都不會租給没有工作證明嘅租客

6)當一切安排順利,就會正式簽租約,而先前的意向金都屬於租金的一部份。租約的條文一般比較複雜,記得要詳細閱讀後才簽約,因為裏面都有好多細節,例如可唔可以養寵物,間屋的裝修日後需唔需要還原,廚房設備及家庭電器包唔包括在內,甚至乎屋內維修由業主定係租客去承擔,入住後可不可以接待朋友入住等條款,租客一定要睇清楚,才不會引起日後不必要的爭拗。

香港人好多時都會倚賴代理去幫你睇租約,但係要清楚英國嘅租務代理只會幫業主,唔係代表租客,因為英國嘅代理只會從業主收取佣金,所以租客需要自行承擔責任。

一般情況下,租客需自行承擔水電費,網絡費,電視牌照費及 Council tax 等。由找尋租盤至落實租務最好預備兩個月時間,如果怕麻煩及人生路不熟,可以找信信譽良好嘅租客代表 sourcing agent 幫你安排,一般會收取相等於一個月嘅租金作為酬勞。

作者 _ 大衞叔叔(姚大衞)簡介:

為 Hopeland Academic 總監,多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境,不論是居住投資,移民政策、或是家長最關注的英國升學,大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

