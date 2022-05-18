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【英倫的天空@iM網欄】英國租樓有幾難? 注意以下步驟和陷阱

名人薈萃 19:25 2022/05/18

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由於美元加息，英鎊兌換港幣匯率低見9.6，吸引很多學生計劃到英國升讀大學。我之前已經介紹了用大學先收班 Foundation 方法入讀優質大學的捷徑。近來朋友問英國租樓是否好困難，點解要預先俾一年租金？ 如果大家曾經有仔女到英國留學，預先俾一年租金絕對不是新制度。試想想，學生沒有經濟能力，業主保障自己，先收一年租金最為妥當。同樣地，新移民初到貴境，沒有信用卡沒用工作，加上眾多租務需求，惟有預繳付一年租金吸引業主。

很多港人覺得英國的地產服務質素差，其實我們不能夠用香港的文化去要求英國人提供一樣的服務。香港的房地產市場是全球最活躍及最貴，香港地產代理亦可能係全球數一數二勤力的，隨便走進一間地產鋪，都會立刻帶你去睇幾間鎖匙盤，之後地產代理會殷勤主動聯絡客人及跟進。

【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

 

在英國租樓現在係業主市場，英國房地產，特別在倫敦是世界盤，除了中國及香港的需求，來自俄羅斯、中東、歐洲、美加及東南亞也有很多人以英國為第二家園。注意去地產代理搵租樓盤時，一般有以下情序：

1）先會要求你登記，填寫你想租的房屋位置，房間需要及租金能力

2）代理會定時發送給你合適的租盤

3）如看到有合適的租盤，你需要主動聯絡地產代理安排睇樓，很多時地產代理會安排一整天為睇樓開放日，然後再分配不同時段給有興趣租戶

4）當看到合適租盤，就要儘快給投標意向書 (tender offer)予代理，清楚列明你們的條件及提出的月租

5）若業主揀選你嘅方案及接受你嘅條件，就會交予代理草擬初步的合約，並會收取約500鎊或相等一星期租金的意向訂金，之後會交俾獨立第三方去評估租戶嘅經濟能力。由於多數新移民都沒有當地工作，所以如果不願意先預交1年嘅租金，很多業主都不會租給没有工作證明嘅租客

6）當一切安排順利，就會正式簽租約，而先前的意向金都屬於租金的一部份。租約的條文一般比較複雜，記得要詳細閱讀後才簽約，因為裏面都有好多細節，例如可唔可以養寵物，間屋的裝修日後需唔需要還原，廚房設備及家庭電器包唔包括在內，甚至乎屋內維修由業主定係租客去承擔，入住後可不可以接待朋友入住等條款，租客一定要睇清楚，才不會引起日後不必要的爭拗。

香港人好多時都會倚賴代理去幫你睇租約，但係要清楚英國嘅租務代理只會幫業主，唔係代表租客，因為英國嘅代理只會從業主收取佣金，所以租客需要自行承擔責任。

一般情況下，租客需自行承擔水電費，網絡費，電視牌照費及 Council tax 等。由找尋租盤至落實租務最好預備兩個月時間，如果怕麻煩及人生路不熟，可以找信信譽良好嘅租客代表 sourcing agent 幫你安排，一般會收取相等於一個月嘅租金作為酬勞。

作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介：
Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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撰文 : 大衞叔叔（姚大衞）

欄名 : 英倫的天空

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