【美股業績】美國零售縮影？連續兩家連鎖超市業績遜預期　Target上季少賺52%、股價早段跌逾兩成

▲ 【美股業績】美國零售縮影？連續兩家連鎖超市業績遜預期 Target上季少賺52%

美國最大超市零售商沃爾瑪（Walmart，美：WMT）首季業績遜預期，引發股價大跌11%，為歷來近35年單日最大跌幅。沃爾瑪同業目標百貨（Target，美：TGT）最新公布，今年首季盈利按年跌51%至10.1億美元，每股經調整盈利2.19美元，遠低於市場預期3.92美元。

Target股價於美股早段跌25.4%，暫報160.4美元。

Target行政總裁Brian Cornell預告，公司盈利能力未來一段時間將低於其預期，成本幾乎每日都上漲，而且目前未見減弱跡象。

Target最新預計，今年預測經營利潤率約6%，明顯低於早前指引的8%或以上，料燃料和運費將推高全年支出近10億美元。

Target上季營業額增4%至251.7億美元，但毛利率由30%跌至25.7%，除了反映成本上升，公司因應需求弱而下調廚房用具和電視等產品價格，也拖低表現。

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