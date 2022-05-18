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將軍澳海茵莊園8月入伙　九建︰短期再推出不少於312伙　考慮各項因素　料原價加推

股樓投資 19:28 2022/05/18

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九建旗下將軍澳新盤海茵莊園，將於今年8月入伙，發展商表示，短期內將加推不少於312伙單位，料為原價加推。

九龍建業（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳表示，海茵莊園至今共售519伙，套現約32億，平均成交呎價約22,016元。由於海茵莊園預計即將於8月入伙，項目將於短期內推出數量不少於312伙的全新單位，以高層單位為主，佔項目單位約2成，單位將可享優質海景及山景，並提供全新優惠及付款方式。陳淑芳強調，新優惠已考慮近期市況及加息等因素，價單只按樓層高低及景觀而調整，並不會加價，希望可惠及有意置業的買家。

她續指，集團旗下堅尼地城加多近山售出項目最後一伙複式單位，該單位為53至55樓A室，面積2,167呎連一車位，成交金額約1.04億元，呎價約48,000元，全盤197個單位已告全部沽清；同系另一油塘新盤海傲灣亦已全數沽清。

資料顯示，海茵莊園位於將軍澳石角路1號，合共提供1,556伙，戶型由開放式至三房間隔，實用面積183至866平方呎。項目早於去年底開始進行銷售，首張價單推出312伙，以最高折扣率3%計，折實價由388.8萬元起，折實呎價則約18,972至23,035元。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 海茵莊園 九建 將軍澳

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