【員工福利】Y、Z世代價值觀大不同？　調查揭10大最受歡迎員工福利

隨著混合辦公模式成為工作新常態，企業不得不關注工作的靈活性，以迎合打工仔們的工作取態。但原來要確保人才不流失，不能只靠加薪或提高工作彈性。有調查指出Y、Z世代對職業的價值有不同考慮因素，並綜合出10項最受歡迎的工作福利。

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國際酒店集團希爾頓日前委託研究機構進行調查，報告指出2,000名18至41歲受訪員工中，有78%員工會因工作環境缺乏社交互動而計劃辭職，也有39%人指良好的工作與生活平衡（work-life balance）是留任的關鍵因素。另外有25%員工表示，在過去一年曾因心理健康問題而考慮轉工。

調查又發現，在眾多的工作價值和福利中，18%的Z世代較重視工作靈活性，也有38%人看重倡導多元化、公平和包容的僱主。反觀受訪的Y世代，有34%人認為薪酬的高低更為重要，29% 人最看重倡導可持續發展的僱主。

希爾頓英國和愛爾蘭的高級副總裁兼董事總經理Stephen Cassidy表示，疫情已經改變了人們對工作的看法，企業發展時也滿足團隊不斷演變的需求。

報告指出，十大最受員工歡迎的工作福利分別為：

工作穩定性（54%）

高薪（50%）

靈活的工作安排（41%）

良好的心理健康和福利政策（36%）

工作表現認可（35%）

工作環境的多元化和包容性（34%）

育兒假政策（33%）

工作環境的社交互動（33%）

良好的職業發展機會（32%）

企業對社會和環境議題制定良好應對政策（31%）

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責任編輯：殷凱怡

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