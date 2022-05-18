▲ 【SPAC】鄭志剛投資兩年 Prenetics完成SPAC併購程序、正式美股上市

新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛近年致力培育有潛質的香港初創企業，其中香港獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics與鄭志剛私人持有的SPAC（特殊目的收購公司）Artisan Acquisition進行業務合併，今晚（18日）正式於美國納斯達克掛牌，股份代號「PRE」，Prenetics成為首間在NASDAQ上市的香港獨角獸。

Prenetics 開市報8.4美元，至晚上10時43分，公司股價最新報7美元。

鄭志剛於疫市成為初創「伯樂」，除Prenetics外，Animoca Brands、CASETiFY、Lalamove等香港初創也獲其青睞，其Artisan Acquisition計劃針對高增長的醫療健康、消費及科技領域，並聚焦定位於大中華區的業務，未來會繼續物色更多初創「千里馬」。

Prenetics成立初期已獲鄭志剛注意

Prenetics於2014年成立，成立初期已獲鄭志剛注意，因Prenetics的願景是把醫療檢測「去中心化」，研發的檢測產品可於家居使用，令檢測不一定要到醫院或化驗所完成，而2020年疫情在全球蔓延，更成為Prenetics發展契機，推出與牛津大學合作研發的病毒快速檢測系統，鄭志剛亦於此時投資Prenetics，看好發展。

由成立至上市，Prenetics只用了8年時間，公司營運模式亦由商業對商業模式（B2B），轉至商業對顧客模式（B2C）。據Prenetics早前公布的業績，今年首季收入達9200萬美元，按年增60.2%，客戶甚至包括英超的球會、倫敦希斯路機場等。

Prenetics上市後可獲逾20億港元資金，協助其未來發展及產品研發，包括無創大腸癌FIT-DNA篩查測試ColoClear，以及居家血液檢測等。

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