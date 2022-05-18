  • 24°C
香港時間 : 2022518日 (三) 23:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SPAC】鄭志剛投資兩年　Prenetics完成SPAC併購程序、正式美股上市

股市 22:45 2022/05/18

分享：

分享：

【SPAC】鄭志剛投資兩年　Prenetics完成SPAC併購程序、正式美股上市

新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛近年致力培育有潛質的香港初創企業，其中香港獨角獸、基因及診斷檢測公司Prenetics與鄭志剛私人持有的SPAC（特殊目的收購公司）Artisan Acquisition進行業務合併，今晚（18日）正式於美國納斯達克掛牌，股份代號「PRE」，Prenetics成為首間在NASDAQ上市的香港獨角獸。

Prenetics 開市報8.4美元，至晚上10時43分，公司股價最新報7美元。

Prenetics與鄭志剛Artisan業務合併獲股東批准【下一頁】

鄭志剛於疫市成為初創「伯樂」，除Prenetics外，Animoca Brands、CASETiFY、Lalamove等香港初創也獲其青睞，其Artisan Acquisition計劃針對高增長的醫療健康、消費及科技領域，並聚焦定位於大中華區的業務，未來會繼續物色更多初創「千里馬」。

Prenetics成立初期已獲鄭志剛注意

Prenetics於2014年成立，成立初期已獲鄭志剛注意，因Prenetics的願景是把醫療檢測「去中心化」，研發的檢測產品可於家居使用，令檢測不一定要到醫院或化驗所完成，而2020年疫情在全球蔓延，更成為Prenetics發展契機，推出與牛津大學合作研發的病毒快速檢測系統，鄭志剛亦於此時投資Prenetics，看好發展。

Prenetics首季經調整EBITDA及收入均創新高【下一頁】

由成立至上市，Prenetics只用了8年時間，公司營運模式亦由商業對商業模式（B2B），轉至商業對顧客模式（B2C）。據Prenetics早前公布的業績，今年首季收入達9200萬美元，按年增60.2%，客戶甚至包括英超的球會、倫敦希斯路機場等。

Prenetics上市後可獲逾20億港元資金，協助其未來發展及產品研發，包括無創大腸癌FIT-DNA篩查測試ColoClear，以及居家血液檢測等。

相關文章：【快速檢測】Prenetics夥ACON Bio售快速抗原檢測包　Omicron靈敏度近89%、最平60元一包

相關文章：【香港獨角獸】Prenetics漏發25宗陽性個案檢測短訊　早前獲批5月在美上市

晉達特約：市況不明 優質投資你要知

美股 特殊目的收購公司（SPAC） 收購 合併 鄭志剛 新世界 香港 新世界發展（00017）

上一篇文章

【美元強勢】耶倫未對強美元表達憂慮　美滙日前刷新20年高位

下一篇文章

【美股市況】道指跌逾500點　納指跌2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+北水】騰訊ADR低港股4%　夜期僅跌84點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】騰訊ADR低港股4%　夜期僅跌84點（不斷更新）
【美股市況】道指跌逾500點　納指跌2%（不斷更新）
【美股市況】道指跌逾500點　納指跌2%（不斷更新）
【東航墜機】據報東航空難或涉人為蓄意撞毀　惟中方指未向任何媒體發布有關調查信息、東航半日跌1%
【東航墜機】據報東航空難或涉人為蓄意撞毀　惟中方指未向任何媒體發布有關調查信息、東航半日跌1%
綠債上市｜綠色零售債券（04252）周四上市　專家教路買賣策略
綠債上市｜綠色零售債券（04252）周四上市　專家教路買賣策略
【綠色債券】零售綠債出師不利？　三大證券行暗盤價齊潛水、滙豐暗盤價見99.19元
【綠色債券】零售綠債出師不利？　三大證券行暗盤價齊潛水、滙豐暗盤價見99.19元
【Archegos爆煲】Bill Hwang要求就富途交易調查摩根士丹利　沽空富途損失近40億美元
【Archegos爆煲】Bill Hwang要求就富途交易調查摩根士丹利　沽空富途損失近40億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款