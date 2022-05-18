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【小老闆生意經@iM網欄】隨疫情回暖 名錶市場炒風更趨理性

名人薈萃 19:25 2022/05/18

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上兩期本欄提到，近年奢侈品需求強勁，除了在一手市場暢銷，在二手市場上同樣是有價有市。而疫情因素影響到生產及供應緊張的關係，奢侈品的二手市場更掀起一股不理性炒作熱潮，當中以名錶市場的炒風尤為熾熱。

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名錶價格波動性高

隨世界各地的疫情續漸緩和，這股炒作亦開始冷卻下來，看到近月不少名錶從二手市場的高位價格下跌不少。今年名錶二手市場價格炒得最高企應該是在約1、2月的時候，以Rolex Cosmograph Daytona 116500LN來看，原價約10萬元2月時炒上至近40萬元，短短兩三個月時間已回落至近30萬元，跌幅達近25%。再看AP Royal Oak Chronograph Steel 26331ST，原價約30萬元2月時炒上至最高達65萬元，至今已回落至42萬左右水平，下跌幅度近35%，相當誇張。不過以原價計算，前者仍有3倍利潤空間，而後者亦有四成獲利空間。不過如果投資者2月時在二手市場入市短炒一轉的話，恐怕已承受價格大幅波動的心理風險，分分鐘或已止蝕離場。

事實上，名錶在二手市場出現溢價乃正常不過的事。因為不少品牌的手錶出貨量少，疫情影響下，令貨源供應更加緊張。加上奢侈品品牌主張飢餓行銷的銷售手法，每一款產品的產量即使沒有疫情因素亦供應很少，再疊加疫情的因素，消費者在一手市場買到的機會就更加渺茫，因此，自然會轉至二手市場上選購。

價格調整低吸機會

至於名錶價格的後市走勢如何？筆者認為，自2020年開始，新冠疫情的出現，影響到環球經濟欠佳，當中奢侈品市場因為工廠停工潮、各國實施禁足而令業務受到前所未有的衝擊。原本經濟不景，直接影響消費者對奢侈品的需求減少。可是，名錶向來有保值的功能，不少人購入是為了對抗環球通脹期間貨幣貶值的影響。

話雖如此，環球經濟持續下行，不少商人在疫情期間如遇上經濟困難，均會選擇放售名錶，而令名錶二手市場價格出現波動。另一方面，俄烏戰事的出現，令環球經濟不明朗因素增加。股票市場大跌，令不少人損失慘重，加上各國貨幣貶值，亦導致奢侈品價格下降。隨疫情逐步回穩，供應轉趨穩定時，相信奢侈品價格亦會穩定下來。

然而，筆者深信，每一樣資產的價格都會有周期性的上落，不可能一直升沒有跌。價格上升過多就會進入停濟期，甚至是回落期，看到近年愈來愈多人投資的比特幣亦如是。不過，筆者仍看好名錶的長線投資價值，只是短炒的投資者就要有高位接火棒的心理準備。但如有興趣名錶市場的投資者，看到價格從高位大幅回落時就要有趁低吸納的準備了！

 

作者_Anna（馮文慧）簡介
IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

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