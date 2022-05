【小老闆生意經@iM網欄】隨疫情回暖 名錶市場炒風更趨理性

上兩期本欄提到,近年奢侈品需求強勁,除了在一手市場暢銷,在二手市場上同樣是有價有市。而疫情因素影響到生產及供應緊張的關係,奢侈品的二手市場更掀起一股不理性炒作熱潮,當中以名錶市場的炒風尤為熾熱。

名錶價格波動性高

隨世界各地的疫情續漸緩和,這股炒作亦開始冷卻下來,看到近月不少名錶從二手市場的高位價格下跌不少。今年名錶二手市場價格炒得最高企應該是在約1、2月的時候,以Rolex Cosmograph Daytona 116500LN來看,原價約10萬元2月時炒上至近40萬元,短短兩三個月時間已回落至近30萬元,跌幅達近25%。再看AP Royal Oak Chronograph Steel 26331ST,原價約30萬元2月時炒上至最高達65萬元,至今已回落至42萬左右水平,下跌幅度近35%,相當誇張。不過以原價計算,前者仍有3倍利潤空間,而後者亦有四成獲利空間。不過如果投資者2月時在二手市場入市短炒一轉的話,恐怕已承受價格大幅波動的心理風險,分分鐘或已止蝕離場。

事實上,名錶在二手市場出現溢價乃正常不過的事。因為不少品牌的手錶出貨量少,疫情影響下,令貨源供應更加緊張。加上奢侈品品牌主張飢餓行銷的銷售手法,每一款產品的產量即使沒有疫情因素亦供應很少,再疊加疫情的因素,消費者在一手市場買到的機會就更加渺茫,因此,自然會轉至二手市場上選購。

價格調整低吸機會

至於名錶價格的後市走勢如何?筆者認為,自2020年開始,新冠疫情的出現,影響到環球經濟欠佳,當中奢侈品市場因為工廠停工潮、各國實施禁足而令業務受到前所未有的衝擊。原本經濟不景,直接影響消費者對奢侈品的需求減少。可是,名錶向來有保值的功能,不少人購入是為了對抗環球通脹期間貨幣貶值的影響。

話雖如此,環球經濟持續下行,不少商人在疫情期間如遇上經濟困難,均會選擇放售名錶,而令名錶二手市場價格出現波動。另一方面,俄烏戰事的出現,令環球經濟不明朗因素增加。股票市場大跌,令不少人損失慘重,加上各國貨幣貶值,亦導致奢侈品價格下降。隨疫情逐步回穩,供應轉趨穩定時,相信奢侈品價格亦會穩定下來。

然而,筆者深信,每一樣資產的價格都會有周期性的上落,不可能一直升沒有跌。價格上升過多就會進入停濟期,甚至是回落期,看到近年愈來愈多人投資的比特幣亦如是。不過,筆者仍看好名錶的長線投資價值,只是短炒的投資者就要有高位接火棒的心理準備。但如有興趣名錶市場的投資者,看到價格從高位大幅回落時就要有趁低吸納的準備了!

