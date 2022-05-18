【再工業化】廠商會建議創新科技及工業局　下設專門執行機構推進「再工業化」

▲ 香港中華廠商聯合會（廠商會）會長史立德認為，新一屆政府設立「創新科技及工業局」反映其認同香港工業的價值，惟希望能進一步釐清工業政策在執行上的協調和分工機制。（資料圖片）

香港中華廠商聯合會（廠商會）會長史立德認為，新一屆政府設立「創新科技及工業局」反映其認同香港工業的價值，惟希望能進一步釐清工業政策在執行上的協調和分工機制，確保「再工業化」發展能有效地推進。

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廠商會會長史立德認為，促進創新科技發展和推進「再工業化」是全球大趨勢，把工業「名正言順」納入政策局，變成「創新科技及工業局」，反映政府具產業思維。

冀有專責部門協調政策

然而，「創新科技及工業局」轄下雖設有「創新科技署」，但沒有專門負責協調「工業」政策的執行部門，以反映該局擴大後的職能。因此，史立德建議增設專門機構推進「再工業化」的工作，以免讓人有「換湯不換藥」的觀感。

此外，他建議政府梳理、釐清「創新科技及工業局」與現時商務及經濟發展局轄下工業貿易署之間的角色和分工，以免造成職能重疊、政出多門的情況。

史立德強調，完整的工業政策應「三管齊下」，從催谷新型工業、促進傳統製造業升級轉型、支援境外、特別是珠三角的港資製造業等三方面施策發力。

他期望，「創新科技及工業局」能有效提升工業政策的決策諮詢和高層次統籌，以加強「頂層設計」和跨部門甚至跨地域的協調，促進境內外特別是大灣區的產業聯動。

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責任編輯：李智美