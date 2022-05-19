英美夫婦結婚到離婚未見過真人 3個月異地戀極速玩完

疫情持續兩年多使不少異地情侶無法相見，卻意外造就一對英美情侶於網上相戀兼拉埋天窗。兩人透過視像通訊軟件Zoom舉行虛擬婚禮，但結婚僅3個月就已經極速宣布離婚，期間兩人都未見過對方真人。

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26歲英國女子里夫斯（Ayse Reeves）本身於蘭加斯特（Lancaster）任職國民保健服務（NHS）清潔工。

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里夫斯2020年7月因疫情封城期間，透過Facebook的筆友群組結識24歲、於美國底特律（Detroit）任職工廠工人的男子馬丁（Darrin Martin）。

兩人一拍即合改為視像通話，更於同年11月墜入愛河成為戀人。

由於疫情期間的出入境限制，里夫斯與馬丁均無法飛往對方的國家面對面拍拖。但兩人仍愛得轟烈，馬丁去年7月以視像通話方式向里夫斯求婚。

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由於美國猶他州當時的新法例通過跨國虛擬婚禮合法化，里夫斯與馬丁去年8月19日在親友的祝福下，透過Zoom舉行虛擬婚禮結為合法夫妻。

但里夫斯新婚數周後就懷疑丈夫不忠，她表示每次質問馬丁時，對方都矢口否認。

里夫斯其後發現馬丁有一個名為Liz的前女友，嘗試與對方聯絡。而Liz就在Facebook發信息給里夫斯，證實馬丁有婚外情並與她有親密關係。

雖然馬丁嘗試補救婚姻，但里夫斯認為兩人的婚姻已經失去信任。里夫斯已經以沒有圓房以致未完婚為由，提交文件向法院申請離婚。

馬丁拒絕透露自己是否有外遇，但承認他和里夫斯分開後已經開展一段新戀情。

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責任編輯：鄭錦玲