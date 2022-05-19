  • 24°C
香港時間 : 2022519日 (四) 09:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英美夫婦結婚到離婚未見過真人 3個月異地戀極速玩完

環球社會熱點 08:35 2022/05/19

分享：

分享：

疫情持續兩年多使不少異地情侶無法相見，卻意外造就一對英美情侶於網上相戀兼拉埋天窗。兩人透過視像通訊軟件Zoom舉行虛擬婚禮，但結婚僅3個月就已經極速宣布離婚，期間兩人都未見過對方真人。

【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合 【下一頁】

26歲英國女子里夫斯（Ayse Reeves）本身於蘭加斯特（Lancaster）任職國民保健服務（NHS）清潔工。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

里夫斯2020年7月因疫情封城期間，透過Facebook的筆友群組結識24歲、於美國底特律（Detroit）任職工廠工人的男子馬丁（Darrin Martin）。

兩人一拍即合改為視像通話，更於同年11月墜入愛河成為戀人。

由於疫情期間的出入境限制，里夫斯與馬丁均無法飛往對方的國家面對面拍拖。但兩人仍愛得轟烈，馬丁去年7月以視像通話方式向里夫斯求婚。

Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp 【下一頁】

由於美國猶他州當時的新法例通過跨國虛擬婚禮合法化，里夫斯與馬丁去年8月19日在親友的祝福下，透過Zoom舉行虛擬婚禮結為合法夫妻。

但里夫斯新婚數周後就懷疑丈夫不忠，她表示每次質問馬丁時，對方都矢口否認。

里夫斯其後發現馬丁有一個名為Liz的前女友，嘗試與對方聯絡。而Liz就在Facebook發信息給里夫斯，證實馬丁有婚外情並與她有親密關係。

雖然馬丁嘗試補救婚姻，但里夫斯認為兩人的婚姻已經失去信任。里夫斯已經以沒有圓房以致未完婚為由，提交文件向法院申請離婚。

馬丁拒絕透露自己是否有外遇，但承認他和里夫斯分開後已經開展一段新戀情。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合
今日
【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合
C朗「代言」英國健身室？交2500元月費可陪佢操肌
2022/05/18
C朗「代言」英國健身室？交2500元月費可陪佢操肌
情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃
2022/05/18
情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp
2022/05/18
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp
哈里前度終成婚 老公原來同哈里有淵源？
2022/05/18
哈里前度終成婚 老公原來同哈里有淵源？

你可能感興趣

【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合
今日 08:05
【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合
C朗「代言」英國健身室？交2500元月費可陪佢操肌
15:15 2022/05/18
C朗「代言」英國健身室？交2500元月費可陪佢操肌
情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃
13:25 2022/05/18
情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃
結婚 離婚 疫情 新冠肺炎疫情 Zoom 英國 美國

上一篇文章

【英國王室】英女王11歲絕密信曝光 稚嫩字跡賀父登基

下一篇文章

【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」
【英國王室】驚喜現身揭幕新地鐵線路 英女王親試增值英版「八達通」
【烏克蘭戰爭】逾260烏兵抵俄控制區 或遭審訊處決
【烏克蘭戰爭】逾260烏兵抵俄控制區 或遭審訊處決
情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃
情侶模仿鐵達尼號經典動作打卡 失足墮海男友慘溺斃
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】俄稱近千烏兵投降 烏指逾2.8萬俄軍陣亡（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄稱近千烏兵投降 烏指逾2.8萬俄軍陣亡（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款