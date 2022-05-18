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【消費優惠】YOHO MALL 6月舉行「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」　打造4大動物趣拍區

Hot Talk 19:38 2022/05/18

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新地 （00016） 旗下位於元朗的YOHO MALL形點於6月至7月期間舉行「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」，打造4大動物趣拍區，包括4.2米巨型「Chill懶午睡熊」、4米高的「沒所謂長頸鹿」、「『唔係啩』樹熊」及「耍廢河馬君與海豹們」。YOHO MALL同時會由6月3日至6月26日一連四個週末舉辦「WILD-PET週末市集」，售賣行山露營用品及寵物用品。

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YOHO MALL商場電視會定時出現「呆萌動物園」互動遊戲畫面

市集舉行期間，The Point會員可以積分換領DIY手作包，親手製作手工乾花卡片、木頭畫以及動物立體相框。

活動期間，YOHO MALL商場內各大電視將會定時出現「呆萌動物園」互動遊戲畫面，The Point會員於特定時間留意電視屏幕遊戲碼，即可登入「新地商場」手機App進入大電視互動遊戲，顧客可以設計專屬造型及名稱，於限時60秒內滑動手機控制您的角色，並依據顯示於動物園內順序收集食品獲取積分，商場內的呆萌動物亦會現身遊戲中與參加者一同完成任務，每次參與均可獲得獎賞，累積分數越高可獲更豐富獎品。

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