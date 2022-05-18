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【恒大危機】恒大汽車傳無限期 延遲電動車預售

股樓投資 19:40 2022/05/18

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仍然停牌的恒大汽車(00708)旗下電動車品牌恒馳汽車雖進行研發多年，直至母公司中國恒大（03333）出現債務危機仍無新車落地。恒大主席許家印之前立下「軍令狀」，要求恒馳5一定要在6月22日實現量產，恒馳汽車總裁劉永灼更曾於5月初宣布，將全面啟動恒馳5的預售工作。隨著6月22日期限臨近，有內媒消息稱，恒大汽車無限期推遲電動汽車預售。

【阿里巴巴9988】阿里螞蟻齊退出 印度電商平台投資   詳情請看【下一頁

劉永灼於本月初曾表示，目前恒馳５各項工作進展順利，並已進入工信部新車公告，其首批銷售中心、體驗中心近期將在15個重點城市開放。另有內媒報道，恒馳計劃在18座重點城市招募代理商，包括北京、上海、廣州、深圳等。此外，恒大要求代理商註冊資金不低於500萬元人民幣，及擁有足夠資金實力。4月恒大汽車亦曾成立新公司，經營網約車和二手車經銷服務，因而令市場原先預計恒大汽車有望順利推出產品。

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撰文 : 李尚毅

恒大汽車（00708） 港股

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