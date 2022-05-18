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【明賺暗蝕】因故低市價賣樓　652.8萬沽尚悅兩房樓王　業主料4年暗蝕逾20萬

股樓投資 18:35 2022/05/18

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樓市正復甦，但二手市場仍偶有平盤出售，最近元朗尚悅亦錄低市價成交，料業主明賺實蝕離場。中原地產溫旭銘表示，元朗尚悅6座高層C室，實用面積442平方呎，屬兩房樓王，客飯廳設有對流窗，叫價670萬元，放盤不足一星期，以652.8萬元沽出，折合實用呎價14,769元，比市價低約2%。

溫旭銘指，買家為換樓客，見近期樓市回復暢旺，入市信心增強，上址高層光猛開揚，亦罕有客廳對流，加上對北部都會區前景充滿信心，見單位價錢吸引，快速拍板承接。

據了解，原業主於2018年7月以640萬元購入單位，因私人原因賣樓，帳面獲利12.8萬元或2%。惟若計及約22萬元印花稅，以及代理佣金等費用，料業主實際蝕逾20萬元離場。

【有相睇】良心業主不賺盡　劈價沽日出康城LP6大海景戶　成交價低銀行估價90萬【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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