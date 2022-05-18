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【港燈AGM】港燈：息口變動對分派影響低、80%借貸為定息貸款　料2025年完成更換智能電錶

股市 18:23 2022/05/18

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【港燈AGM】港燈：息口變動對分派影響低、80%借貸為定息貸款　料2025年完成更換智能電錶

美國已進入加息周期，港燈電力投資 （02638） 董事陳來順指，雖然息口上升，但集團貸款中，80%為固定息率借貸，只有20%為浮息借貸，同時早前已進行兩次總值78億元的10年債券融資，息率低於2.1厘，公司會密切跟進市場的變化，調整債務結構。主席霍建寧補充，息口變動對分派影響較少，集團亦未有計劃發行任何新增單位。

L12機組料2023年投產

行政總裁尹志田，第五波疫情期間，集團有逾400名員工在不同時段確診，症狀相對輕微，已陸續回到崗位，但疫情確實影響建設天然氣機組的進度，但公司已爭取盡早落成，最新的燃氣機組L11已於5月10日落成投入營運，L12機組的地基及工程亦已完成，並正進行安裝工程，料2023年投產，相信新燃氣機組會有助提升集團的天然氣發電比例。

電能：2030年初香港所有燃煤發電機組將會被淘汰【下一頁】

對於南丫島對出海面的風電場計劃，尹志田表示，已向環保處提交更改環境許可證，之後會進行可行性研究等前期工作，並納入下一個五年計劃，預期2024年招標，2027年投產，屆時會安裝13至19台風機，佔港燈發電量4%，服務12萬戶家庭。

他續稱，港燈已為港島及南丫島共16萬戶安裝智能電錶，用戶可上網或使用手機應用程式，了解每半小時的用電情況，並透過設定用電量提示管理用電，預期2025年會為全部58萬戶更換智能電錶。

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