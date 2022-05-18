SHELL、信和集團及希路能源攜手打造　全港最快及尖沙咀最大型兼容不同品牌的電動車充電站　推動電動車普及化為零碳排放出力

▲ 創新及科技局副局長鍾偉强博士, JP（右二）、香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯女士（左二）、信和集團資產管理董事蔡碧林女士（右一），及希路能源創辦人及執行長曾偉華先生（左一）主持中港城Shell Recharge充電站的開幕儀式，合力以行動帶領社會積極減碳。

香港蜆殼有限公司（下簡稱「Shell」） 、信和集團（下簡稱「信和」）及香港創科公司希路能源（下簡稱「Halo」）一直致力推動可持續發展，擴大電動車充電站覆蓋範圍鼓勵綠色運輸，並於中港城設立首個全港最快的 UNIVERSAL電動車充電設備的Shell Recharge充電站，能夠兼容不同品牌車款，滿足更多電動車駕駛人士的需要，以行動合力帶領業界積極減碳。

▲ 創新及科技局副局長鍾偉强博士, JP在香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯女士、信和集團資產管理董事蔡碧林女士，及希路能源創辦人及執行長曾偉華先生的陪同下，參觀了位於中港城停車場的Shell Recharge充電站，了解三方如何推動電動車普及化，致力達到淨零排放。

電動車使用日趨普及，於現有物業擴展及提升充電配套設施更是推動其長遠發展的重要因素。繼早前粉嶺設立首個Shell Recharge充電站後，Shell 於信和旗下中港城開設第二個Shell Recharge 充電站，並已於5月初投入服務，提供4個快速充電設備，為全港所有品牌電動車提供充電服務。配合Halo的專利配電系統，其中一組直流超級充電設備能充電速度為達300kW，最快在15分鐘內完成充電，成為全港最快的電動車充電站；加上Halo 提供的40個中速充電設備，中港城停車場將成為全尖沙咀最多電動車充電設備的停車場，為電動車駕駛人士帶來更方便和優越的充電體驗。

▲ 直流超級充電設備充電速度能達300kW，最快在15分鐘內完成充電，是現時全港最快的電動車充電站。

Shell致力實踐可持續發展的承諾，於2050年或之前成為淨零排放能源企業。Shell的全新機場（貨運中心）油電站即將於2022年第二季開幕，首個於本港同時提供傳統車輛加油及電動車充電服務的油電站。同時Shell 亦將成為全港唯一擁有全面電動車充電網絡的油氣公司。



香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯女士指：「Shell致力協助香港達至減碳的目標，加快實現低碳運輸。我們很榮幸與信和及Halo合作開設全港最快的電動車充電站，結合大家的強項，引領業界支持香港特區政府的電動車規劃。我們將會與更多車廠和持份者攜手合作，短期目標是提供超過300個Shell Recharge充電位，覆蓋香港島，九龍及新界，未來會有更多信和旗下物業設有Shell Recharge 充電站，並於今年底陸續落成。為電動車駕駛人士提供不同充電速度的電動車充電服務，以實現香港的淨零排放目標。」



信和集團資產管理董事蔡碧林女士表示：「信和集團相信創新和科技是可持續發展的關鍵，並積極與業界同儕和創科企業合作，今次很高興與Shell及初創企業Halo攜手，以完善的電動車充電和管理系統，有助應付現有樓宇增建充電設施方面的困難。為配合政府的重點環境保護措施，我們相信覆蓋全面的充電站網絡是推動電動車發展的關鍵，而增加電動車充電站是信和管業優勢於物業管理可持續發展策略的重要範疇之一。未來我們將進一步擴展集團旗下物業的電動車充電器數量，預計在2022年內大幅增加67% 至超過1,400個，鼓勵市民採用綠色運輸。」



Halo創辦人及執行長曾偉華先生分享說：「Halo一直致力通過本土科研結合全球充電技術以提升香港電動車充電服務。今日，我們很榮幸在香港的核心商業區 - 中港城建設了全港最快的UNIVERSAL充電站，最快能在短短15分鐘為新型號的電動車補充約200公里的行駛里程，相當於從中港城到赤鱲角機埸來回三次，實現充電與入油一樣方便快捷的新體驗，消除市民對電動車使用的擔憂。此外，通過Halo專利的LOAD MANAGEMENT 配電系統，讓中港城大幅節省對充電站的電力負荷，輕鬆實現大面積甚至全面的電動車充電覆蓋，為未來準備電動車全面普及建立了一個正面的展示。」

(特約)