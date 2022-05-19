【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合

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英美夫婦結婚到離婚未見過真人 3個月異地戀極速玩完
荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗案正在開審，雙方庭上作供成全城熱話。美國前總統特朗普周二諷刺表示， Johnny Depp及Amber Heard天生一對。特朗普指，案件指控及內容多數涉及色情。特朗普最後更詢問， Johnny Depp及Amber Heard會否復合，然後過上美好幸福的生活。
Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp 【下一頁】
特朗普（Donald Trump）周二（17日）在其創立的社交平台Truth Social中首先詢問，是否有人留意到 Johnny Depp及Amber Heard近期的案件，然後形容，兩人「天生一對」（a lovely couple）。
特朗普其後簡述事件經過，指首先是 Johnny Depp因為不希望破壞名聲，決定起訴Amber Heard在一份無人閱讀的小報上撰文，結果反令更多的人因為案件，得悉兩人關係糟糕程度，然後Amber Heard再反訴索償1億美元（約7.8億港元）。
特朗普指，案件提出眾多指控，且多數十分色情（salacious），最普通的要數Amber Heard向 Johnny Depp擲酒樽。特朗普其後更形容，結果削斷 Johnny Depp指尖，證明Amber Heard一定擁有一對如美國前職業棒球投球手Sandy Koufax般的手臂。
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特朗普最後詢問，Johnny Depp及Amber Heard會否重歸於好，然後過上快樂且平靜的生活。
目前Johnny Depp和Amber Heard皆已作供完畢，Amber Heard亦已於周二接受對方律師提問，期間堅稱未曾向Johnny Depp或其他過往伴侶施暴。誹謗案審訊仍然繼續，未來兩人將會繼續出庭。Amber Heard於2016年時在《華盛頓郵報》撰文稱被家暴，但未提及Johnny Depp名字。
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責任編輯：李俊儀