【尊尼狄普】 被讚同Amber Heard天生一對 特朗普諷兩人應復合

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗案正在開審，雙方庭上作供成全城熱話。美國前總統特朗普周二諷刺表示， Johnny Depp及Amber Heard天生一對。特朗普指，案件指控及內容多數涉及色情。特朗普最後更詢問， Johnny Depp及Amber Heard會否復合，然後過上美好幸福的生活。

Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）周二（17日）在其創立的社交平台Truth Social中首先詢問，是否有人留意到 Johnny Depp及Amber Heard近期的案件，然後形容，兩人「天生一對」（a lovely couple）。

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特朗普其後簡述事件經過，指首先是 Johnny Depp因為不希望破壞名聲，決定起訴Amber Heard在一份無人閱讀的小報上撰文，結果反令更多的人因為案件，得悉兩人關係糟糕程度，然後Amber Heard再反訴索償1億美元（約7.8億港元）。

特朗普指，案件提出眾多指控，且多數十分色情（salacious），最普通的要數Amber Heard向 Johnny Depp擲酒樽。特朗普其後更形容，結果削斷 Johnny Depp指尖，證明Amber Heard一定擁有一對如美國前職業棒球投球手Sandy Koufax般的手臂。

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特朗普最後詢問，Johnny Depp及Amber Heard會否重歸於好，然後過上快樂且平靜的生活。

目前Johnny Depp和Amber Heard皆已作供完畢，Amber Heard亦已於周二接受對方律師提問，期間堅稱未曾向Johnny Depp或其他過往伴侶施暴。誹謗案審訊仍然繼續，未來兩人將會繼續出庭。Amber Heard於2016年時在《華盛頓郵報》撰文稱被家暴，但未提及Johnny Depp名字。

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責任編輯：李俊儀