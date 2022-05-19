【英國王室】英女王11歲絕密信曝光 稚嫩字跡賀父登基

英國已展開多項活動慶祝英女王登基70周年，而皇家收藏信託基金也罕有披露一封英女王11歲時親筆寫給父母，慶祝父親喬治六世登基的絕密書信。只見當時的英女王仍字跡稚嫩，這封信也見證英女王溫馨愉快的童年生活。

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皇家收藏信託基金（Royal Collection Trust）周二（17日）公開一封信件。11歲的伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）於1937年、11歲時寫這封信，送給喬治六世（King George VI）夫婦、伊利沙伯王后（Queen Elizabeth The Queen Mother）。

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伊利沙伯二世當時仍是公主，寫信是為祝賀父親喬治六世登基。她在信中以暱稱「莉莉貝特」（Lilibet）作自稱，向父母強調這封信百分百靠自己獨力撰寫而成（Lilibet by herself）。

英女王童年照

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只見信件篇幅較短，字跡仍十分稚嫩，顯然伊利沙伯二世是一筆一劃親自寫下每個字詞。紙張亦已經泛黃，足以見證歲月的痕跡。

她更隨信附上筆記，記錄伯父愛德華八世（King Edward VIII）退位後，父親加冕登基當日發生了甚麼事情。

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她憶述當日早上5點就被窗外皇家海軍陸戰隊的聲音嘈醒，然後穿上睡袍在睡房内觀看閲兵。然後她7點半正式起床，前往托兒所接妹妹瑪嘉烈公主（Princess Margaret）。

雖然伊利沙伯二世當時年紀尚小，但仍生動描述兩姐妹如何興奮到食不下早餐，甚至鉅細無遺地加入她們穿著打扮的細節。

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責任編輯：鄭錦玲