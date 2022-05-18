【通貨膨脹】英國4月達9% 創40年來新高

環球經濟受通貨膨脹持續上升影響，面臨巨大壓力。英國公布4月最新通脹數字，單月達9%，創下當地40年來新高。英國央行警告，高通脹可能導致當地陷入經濟衰退及失業率上升，需要政府提出對策幫助。

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英國國家統計局（ONS）周三（18日）公布最新數據，反映當地通脹率於上月達致9%，為1982年來最高。數據顯示，英國4月的日常商品及服務價格急升，當中75%升幅可歸咎於能源價格上限提升54%。

3項能源價格亦佔據最大升幅頭3位，天然氣價格在截至4月為止已上升95.5%，位居第一。其次是電費，升53.5%；第3則是燃料價格，達31.4%。

ONS首席經濟師菲茨納（Grant Fitzner）表示，4月除電費及天然氣價格上限增加外，鋼鐵﹑化學品﹑原油價格增長亦刺激通脹。菲茨納指出，由於食品﹑運輸﹑金屬﹑機器及工具價格上升，工廠出產商品價格亦提升，同時刺激通脹。

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英國英倫銀行早前更新經濟預期，指今年內通脹率恐高達10%，稱烏克蘭今年農產供應可能因戰爭受阻，食品價格可能成為進一步提高通脹率的推手。英倫銀行更警告，通脹持續可能導致英國出現經濟衰退及失業率上升。

財相辛偉誠亦有回應最新通脹率數字，指全球現時共同面臨高通脹難題，雖然政府不能完全保護英國民眾免受通脹衝擊，但已提供大量支援，並準備進一步行動應對。

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責任編輯：吳漢培