【內銀】安永：內銀資產端收益率仍有進一步下行空間　息差壓力料持續

安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管梁成傑表示，去年大型內銀營收仍以息差收入為主，營收當中接近一半來自利息淨收入，手續費及佣金收入只佔營收約10%，其餘是投資收益等，內銀未來收入增長動力要視乎貸款市場報價利率（LPR）下調、需讓利實體經濟政策的影響，預計資產端收益率仍有進一步下行空間，導致內銀息差壓力持續。

梁續指，通過新基建、高端創造業、綠色低碳等戰略性新興行業、涉及民生的普惠領域，希望有關信貸領域逐年增長，亦對利息收入有增長動力。非利息收入方面，梁預計資本和財富管理業務會有較快增長，對營收增長貢獻會進一步加大。

國內經濟下行壓力較大 對銀行今年盈收增長帶來壓力

安永大中華區金融服務高增長市場主管合夥人許旭明表示，目前國內經濟下行壓力較大，會對銀行今年盈收增長帶來一定壓力，今年首季上市內銀盈收增速按年放慢，但長期看，認為銀行業發展和實體經濟發展一致，基於中國長期向好基本面，目前銀行加大支持實體經濟，助企業渡過難關，長遠有利銀行降低信用風險、保持資產質量穩定。

內銀不良貸款方面，許指，從4月份開始因疫情影響，經濟增長放慢，第二至四季內銀資產質量變化趨勢還取決於企業能否及時恢復、經濟增長會否快速回升。

許表示，今年內銀盈收增長面臨一定壓力，從首季而言，內銀營收增速放慢，因息差普遍續收窄，加上信貸需求呈減弱。關鍵要看其他非息收入增長情況，包括理財業務，今年首季該方面是營收的增長點。 要進一步觀察年內理財業務轉型進一步推進、更多理財子公司成立下或加快業務拓展，都可能為上市銀行非息收入有更大驅動。投資收益方面則要「睇餸食飯」，視乎市場變化，相信波動較大。

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