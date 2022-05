【求職恩物】Google推AI工具 　助求職者改善面試表現

▲ Google早前推出「Interview Warmup」AI面試工具,利用演算法幫助用戶準備面試題目,以應付不同職位的面試情況,助求職者做好準備。(影片截圖)

畢業季即將到來,不少應屆畢業生已經開始整理履歷,準備求職。Google早前推出「Interview Warmup」AI面試工具,利用演算法幫助用戶準備面試題目,以應付不同職位的面試情況,助求職者做好準備。

【人才流失】蘋果機器學習總監不滿重返辦公室政策 憤恨辭任跳槽Google

【Google】報告:Play商店過時應用程式 數量多達86萬個



據Interview Warmup網站資料顯示,用戶進入網站後便可按「開始練習(Start Practicing)」,其後再選擇「你想練習哪個領域?(What field do you want to practice for?)」,選項包括:數據分析(Data Analytics)、電子商務(E-commerce)、資訊科技支援(IT support)等,若沒有合適的選項,用戶也可選擇「一般(General)」。

其後,系統就會要求與用戶進行五條題目的問答,包含三類求職者最常遇到的問題:分別是自我介紹(Background)﹑情境題(Situational)﹑技術題(Technical),用戶可選擇以語音或打字方式回答。得到回答後,系統會以演算法提供相應建議,如減少重覆用字以改善回答流暢度等,助求職者改善面試表現,以增強面試競爭力。



不過,現時「Interview Warmup」的面試問題主要為Google網上證書的用戶而設,但未來不排除將進一步擴展工具功能,幫助更多的求職者。

【職場文化】減少浪費時間? Google擬縮減員工績效評估至每年1次

責任編輯:黃顯晴

《創業ideas》每集請來香港企業品牌,分享疫下營商Tips。即看最新一集: