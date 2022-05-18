【求職恩物】Google推AI工具 　助求職者改善面試表現

▲ Google早前推出「Interview Warmup」AI面試工具，利用演算法幫助用戶準備面試題目，以應付不同職位的面試情況，助求職者做好準備。（影片截圖）

畢業季即將到來，不少應屆畢業生已經開始整理履歷，準備求職。Google早前推出「Interview Warmup」AI面試工具，利用演算法幫助用戶準備面試題目，以應付不同職位的面試情況，助求職者做好準備。

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據Interview Warmup網站資料顯示，用戶進入網站後便可按「開始練習（Start Practicing）」，其後再選擇「你想練習哪個領域？（What field do you want to practice for?）」，選項包括：數據分析（Data Analytics）、電子商務（E-commerce）、資訊科技支援（IT support）等，若沒有合適的選項，用戶也可選擇「一般（General）」。

其後，系統就會要求與用戶進行五條題目的問答，包含三類求職者最常遇到的問題：分別是自我介紹（Background）﹑情境題（Situational）﹑技術題（Technical），用戶可選擇以語音或打字方式回答。得到回答後，系統會以演算法提供相應建議，如減少重覆用字以改善回答流暢度等，助求職者改善面試表現，以增強面試競爭力。



不過，現時「Interview Warmup」的面試問題主要為Google網上證書的用戶而設，但未來不排除將進一步擴展工具功能，幫助更多的求職者。

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責任編輯：黃顯晴

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