▲ 【騰訊業績】騰訊首季上市聯營公司持股縮水逾2100億人民幣 單季撥備減值70億、料涉及投資滴滴

騰訊 （00700） 公布首季業績，集團季度收入在廣告業務下挫、雲和企業業務增加下力保不失，但季度經調整溢利按年跌23%，與市場預期相若。首季資本市場大幅波動，騰訊披露，至3月底，由直接及間接持有的上市股權權益構成的聯營公司投資公允值為4,245.54億元（人民幣，下同），較去年底6,346.61億元，單季縮水33%或2101億元。

騰訊從去年底逐步退出個別投資多年的上市公司，包括去年底分派京東 （09618） 持股予股東、今年初減持東南亞科企SEA（美：SE）約2.6%股權。

騰訊：首季減值撥備70億 涉交通出行服務及網絡媒體

騰訊公布，今年第一季分佔聯營公司及合營公司虧損達62.8億元，較去年同期錄得13.5億元溢利大幅轉差。公司指，當中受到若干遊戲行業的海外聯營公司的收入下滑、京東集團不再作為集團聯營公司的影響，以及確認交通出行服務領域的聯營公司的虧損。

騰訊指出，上季內就有減值跡象的聯營公司作出減值撥備合共約70億元，當中包括就交通出行服務及網絡媒體等領域的投資公司。

據最新披露，騰訊持股滴滴出行（美：DIDI）約7.4%或7,885萬股A類股份，而滴滴出行單在第一季股價削半至2.5美元，較去年6月上市時更累跌82%。

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