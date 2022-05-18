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英保守黨議員涉強姦被捕 未被勒令停職

環球社會熱點 17:34 2022/05/18

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英國倫敦警方周二（17日）發聲明指，一名50多歲男子因涉嫌強姦、性侵犯等多項罪行被捕。有指被捕男子為保守黨議員，惟他尚未被保守黨停職，僅被勒令暫停出席國會活動。外相卓慧思對再有議員牽涉醜聞感到擔憂。

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倫敦警方周二發表聲明，指一名50多歲男子因2002年至2009年期間，涉嫌強姦 、猥褻、性侵犯、濫用職權及公職不當行為被捕，正展行調查。據悉，男子為保守黨議員，現時已獲釋。

保守黨尚未停止有關黨員資格，黨鞭希頓哈里斯（Chris Heaton-Harris） 要求該議員在調查期間停止出席國會會議，由專家官員領導的調查仍繼續，在調查結果出爐前，保守黨都不會發表任何評論。

倫敦警方指，在2020年1月接獲相關舉報，展開逾兩年調查。

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外相卓慧思（Liz Truss） 表示，對案件感到擔憂，特別是涉及國會議員，相信警方正展開調查。

保守黨議員接連涉性醜聞，當中包括Imran Ahmad Khan上月因性侵一名 15 歲男孩、Neil Parish承認在下議院觀看色情片而辭職，以及David Warburton因性騷擾指控被停職。

《星期日泰晤士報》上個月報道稱，56名國會議員面臨發表不當性言論、甚至涉及更嚴重的不當行為等指控。

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責任編輯：郭麗明

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