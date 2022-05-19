【購物優惠】一田購物優惠日5月25日開鑼 逾萬件精選貨品低至 1 折

半年一度的一田購物優惠日將於 5 月 25 日至 31 日一連 7 日，於 12 間分店及 12 個特別展場同步開催，屆時會有逾萬件精選貨品（當中包括食品、家品、嬰兒用品、家電以至服飾等）以低至 1 折驚喜價發售，一田超市表示今年優惠將繼續延長至 2 星期。

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在購物優惠日期間，一田百貨將會每日推出不同產品的超抵優惠，多款廚具、床品低至1折限量發售，此外，一田更以低至 2 折出售電視，TCL 24” LED iDTV 只售 296元（2 折， 26/5 限定），而 SKYWORTH 40” ANDROID TV 亦只售 618元（2 折，26/5 限定）。

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一田購物優惠日首日早上 9-12 時特設 YATA-Fans 尊享時段，會員可預先網上登記率先入場，中午 12 時起公眾開放，並營業至晚上 10 時。5 月 25 日至 31 日百貨部營業時間將為早上 10 時至晚上 10 時。此外，一田更特別為會員推出 2 大 YATA-Fans 會員專屬優惠

激賞 1：5X 積分賞 單次購買化妝專櫃產品淨值滿 HK$3,000 即享 5X 積分。（每位會員最多可享額外 30,000 分）

激賞 2：額外 HK$600 電子優惠券 累積任何消費每滿 HK$3,000，額外送 HK$100 電子優惠券乙張（每位會員最多可獲 6 張）

一田百貨行政總裁黃思麗女士接受訪問時表示，消費券帶來的購物高峰期正轉趨平穩，商戶要更努力進行推廣宣傳，不能期望長期依賴消費券效應，同時她預料隨着疫情回穩，社交距離措施亦逐步放寬，將會有更多市民將外出消費，帶動一田 5 月份營業額按年 上升 8-10%。

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記者：鄭日棱