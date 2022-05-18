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【蝕讓買賣】大埔私樓連車位易手　業主止蝕慘輸90萬

股樓投資 17:42 2022/05/18

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經濟前景未明，手持現金更勝「磚頭」，個別業主寧願蝕讓套現。中原地產歐偉基表示，大埔嘉豐花園一個三房套單位，早前連車位以1,110萬元易手，持貨約4年，現帳面蝕約90萬元離場。 

歐偉基說，嘉豐花園4座高層D室，實用面積930平方呎，三房套間隔，早前連車位以1,110萬元易手，實用呎價約11,935元。資料顯示，原業主於2018年7月以約1,200萬元購入單位，持貨約4年，現帳面蝕約90萬元離場。 

據了解，新買家為換樓客，見單位間隔合用，價錢合理，即承接單位自用。

延伸閱讀【有相睇】業主被感動再劈價9%　孝順仔成功斥逾1300萬購連天台單位　讓退休父母享福【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 嘉豐花園 中原地產

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【蝕讓買賣】港島單幢半新樓再錄蝕讓　4年多損手27萬離場
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