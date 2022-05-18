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【Intel薪酬】不滿Intel CEO年薪達14億　逾半股東反對高管薪酬方案

商業 17:40 2022/05/18

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全球IT人才渴市，各大科企更不惜以高薪留人和挖角。半導體巨頭英特爾（Intel）去年更以年薪1.78億美元（約14億港元），聘請曾先後於Dell EMC、VMware擔任總裁和行政總監的Pat Gelsinger，接任行政總監一職，震驚科技界。但此舉卻惹來投資者不滿，逾半股東投票反對該企的高管薪酬方案。

【疫後新常態】Klook推出「Workcation」計劃　員工可在任何地方旅遊兼工作

綜合外電引述美國證券交易委員會 (SEC) 監管文件指，Intel約有54.2%股東反對高管薪酬方案，約佔17.7億股。有34%股東則表示支持該方案，約佔9.2億股，估計約有5.8億股的投資者棄權或未投票。

是次Intel高管薪酬方案中，除包括該企CEO的1.78億美元（約14億港元）年薪外，還有其他於去年任命的高管，如其數據中心業務總經理Sandra Rivera、三名在去年離職的前高管，以及一名計劃本月離職的高管。

大部分投反對票的股東皆認為，該企高管所獲得的薪酬水平太高，但業續卻未如理想，期望高管薪酬與業績掛鉤。然而，股東投票為諮詢性質，對該企不具約束力，亦不會直接影響主管薪資。

Pat Gelsinger薪酬　為員工平均薪酬1,711倍

Intel亦發聲明表示，非常重視投資者的反饋，會致力於與他們接觸，以消除其憂慮。現時已採取具體措施，來解決投資者的問題，並將薪酬與業績明確掛鉤。

事實上，在去年2月才上任的Pat Gelsinger薪酬達1.79億美元，當中包括100萬美元（約785萬港元）的本薪、175萬美元（約1,374萬港元）的紅利，1.4億美元（約11億港元）的股票獎勵，以及接近3,000萬美元（約2.4億港元）的認股權。他的薪酬是其公司員工平均薪酬的1,711倍。與該企前CEO Robert Swan離職時相比，Gelsinger去年總收入比前者多出約700%。

大企高薪挖角機師　地區航線人手不足削班虧損

【職位招聘】遙距工作需求增　10個初級職位選擇

責任編輯：殷凱怡

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