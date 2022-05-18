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【英國經濟】對抗通脹　4分之1英國人選擇不吃飯省錢

商業 17:55 2022/05/18

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英國最新一項調查顯示，在通脹壓力持續惡化及糧食短缺的情況下，4分之1的英國人寧願選擇不吃飯。（法新社圖片）

英國最新一項調查顯示，在通脹壓力持續惡化及糧食短缺的情況下，4分之1的英國人寧願選擇不吃飯。英格蘭銀行發言人早前曾警告，由於燃料和食品價格上漲帶給家庭的預算壓力，通脹可能在幾個月內達到10%。

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民意機構Ipsos族今年5月，對2061名年齡介16至75歲之間的英國人進行調查，有超過80%的受訪者擔心生活成本上漲，以負擔食品和能源等基本必需品的能力。

取消串流平台訂閱

調查更顯示，為了應對高通脹，4分之1英國人選擇不吃飯。近5分之1的人需借錢維持生計。有5分之3的英國人不開暖氣以減省支出，而英國5月份的平均攝氏溫度在7℃至15℃之間。超過25%的人取消其電視和串流平台的訂閱服務，將近一半的人直接減少社交活動。

5分之2的人則表示，由於奶油和雞肉等許多主食於過去一年中加價至少1成，他們已選擇轉向光顧產品價格更低的超市。

展望未來，即使大部分人已經削減開支，但受訪者仍預計生活成本會繼續上升，近一半的受訪者還猜測，抵押貸款及租金會同步上漲。

英格蘭銀行總裁Andrew Bailey表示，俄烏戰爭帶來物價上漲和糧食短缺問題，是英國和世界許多其他地區真正擔心的問題。

【一田購物優惠日】限聚令逐放寬　一田行政總裁料5月營業額升8至10%

責任編輯：李智美

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銀行 英國 通脹 戰爭 超市 雞肉 經濟

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