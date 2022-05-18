美國審計公司揭發 拜登近半Twitter粉絲為假帳戶

美國中期選舉將在11月舉行，被視為美國總統拜登的期中考。正當外界關注拜登支持率之際，美國有審計公司發現，拜登社交平台Twitter上近半的追蹤者皆為假帳戶。另外，有美國民調顯示，拜登支持率已跌破4成，為他上任以來首次。

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美國分析軟件公司早前審核拜登（Joe Biden）Twitter帳戶，並在周二（17日）發表結果指出，2,200萬帳戶追蹤者中，49.3%都是假粉絲。SparkToro將無法訪問，且無法看到發布帖文內容的Twitter帳戶，定義為假帳戶。

世界首富馬斯克（Elon Musk）上周宣布擱置Twitter收購，稱因平台虛假帳戶數目或高達2成。SparkToro同樣審查馬斯克帳戶，結果發現其近9,400萬名追蹤者中，70.2%為假帳戶。

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美國麻省大學阿默斯特分校（UMass Amherst）同日公布4月的民調結果，發現拜登支持率僅得38%，是他自上任以來首次跌破4成。民調更指，拜登過去一年在所有人口群體的支持率皆錄得下降，在年收入4萬美元（約31.2萬港元）人群中，拜登支持率大減18個百分點。

其他方面，拜登在應對疫情方面得分最高，46%受訪者認為他處理良好，但同時亦有相同比例人士批評他處理失當。拜登雖然在俄烏戰爭範疇得分較低，但仍未及經濟、稅收及通脹方面差強人意，高達42%受訪者認為美國經濟情況糟糕。

UMass Amherst政治學主任Tatishe Nteta表示，拜登正在失去選民支持，包括有色人種、年輕人，甚至民主黨人的支持率都有下降，民調結果對白宮而言必定是警鐘。若他希望連任，將需大力爭取支持。

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責任編輯：李俊儀