【企業破產】全球企業破產數量將在今明兩年反彈　增幅接近疫情前水平

▲ 全球企業破產數量預計將在2022年和2023年反彈，增幅分別為10%和14%，接近疫情前水平。（資料圖片）

貿易信用保險領域的全球領導者安聯貿易預計，雖然現金儲備將會防止企業破產數量在短期內迅速激增，但全球企業破產數量勢將在2022年和2023年反彈，增幅分別為10%和14%，接近疫情前水平。

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該報告顯示，從國際形勢來看，企業目前再次面臨多重阻力。尤其是在能源和大宗商品以及勞動力方面，從長期供應鏈中斷和運輸瓶頸，再到原材料成本高企和供應短缺的問題日益加劇。此外，隨著全球通脹急升，各國央行加速收緊貨幣政策，導致企業融資成本上升。

大幅增強把成本轉嫁到價格

不過，企業卻就着國際形勢表現出3種韌性。首先，可流動現金明顯增加，全球上市公司於2022年初的現金持有總額，比2019年高出30%。

另外，較不穩定的企業集中在歐洲。根據2021年的盈利能力、資本水平和利息備付率來看，未來4年可能發生違約的機率，這些相對脆弱的企業數量仍然集中在歐洲，尤其是意大利和法國。

此外，從2022年第一季度的財務報告來看，上市公司將成本上升轉嫁到價格的能力亦大幅增強。

安聯貿易行政總裁Clarisse Kopff解釋：「這些因素表明，企業破產數量在短期內應該不會發生激增的情況」。

儘管如此，他亦認為企業仍須保持警惕，因為全球企業破產現象已經開始正常化。就某些國家而言，恢復至2019年的水平尚需要幾年時間，但國内外的拒付風險已重回較高的水平。

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責任編輯：李智美