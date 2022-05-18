《閃亮人生》專欄第三集：專訪陸詩韻Sharon Luk | 因有自信所以美麗 從心認識陸詩韻

今期《閃亮人生》專欄節目的嘉賓，是2005 年度香港小姐亞軍Sharon Lok陸詩韻，一位我認為非常勇敢自信、人美心善的好朋友。

Sharon做過空姐、做過娛樂圈的萬人迷，到自己做老闆搞生意，經歷過人生高山低谷，想知道Sharon如何從大家眼中的香港小姐華麗轉身，一步一步實現自己的夢想，漂亮地走出自己定義的閃亮人生？請即睇足本版閃亮人生專欄第三集！

《閃亮人生》第三集 專訪 道DOU, Syskinity護膚品牌 創辦人Sharon Luk

還記得當初認識Sharon，是在一次慈善活動上朋友介紹認識的。Sharon給我的First impression非常友善、好Down to earth、好有禮貌，讓我對她留下很好的印象。後來在緣份驅使下，有更多機會與Sharon見面、一齊食飯傾偈，認識原來外表看似嬌柔的她，其實內心也是一位硬性子、好一位女中豪傑！

Sharon對自己所要的、所想的、都很清楚，在她人生的不同階段，知道自己要甚麼便會勇敢追求；她亦知道自己在甚麼時候應該放手就放手，是一位很獨立自主、「因有自信所以美麗」的女強人！

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在讀書年代的Sharon，她的第一個Dream是環遊世界、周遊列國，因此畢業後她立即投考空姐，穿上美美的制服，遨遊天際。

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「有些事不去做，永遠都不會心息！一定要放膽去試、放膽去做，才會有實現夢想的機會！」

小時候在深水埗長大的Sharon跟隔離鄰舍好Close，常常都會一班小朋友圍在一起玩選美遊戲。那個年代的我們又有誰沒有玩過做香港小姐選美冠軍的遊戲呢？我的小時候當然也有玩過啦！但我卻沒有Sharon的決心和勇氣…更加沒有她的美貌和智慧，所以沒膽去參加!!

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直到24歲那年，Sharon終於把握「最後機會」，在媽媽的支持下的起心肝自己走去報名參加了香港小姐，完成她的另一兒時夢想。

Sharon形容自己的人生是「幸運的」! 幸運在年輕時有很多機會給予自己，也幸運父母都百分百支持自己的決定。「報名時其實沒有通知爸爸，是媽媽當我的提名人，自己膽粗粗去填Form參賽的，直到入圍後才敢跟爸爸說。非常慶幸自己的父母沒有阻止我做任何事情，讓我任性，才成就今日的我。」

在2005年度香港小姐競選中，Sharon最終憑美麗與智慧成功奪得亞軍寶座，編寫了人生另一漂亮的篇章！

獲獎後Sharon在電視台也參演了很多電視節目及主演電視劇。不過，完成選美這個夢想後，Sharon並沒有對這五光十色的娛樂圈太多的留戀，反而她又開始計劃著自己下階段的人生、追尋自己下一個夢想～做老闆。

體驗過空姐和娛樂圈的工作後，Sharon希望憑自己的雙手在商界創一番事業。離開娛樂圈後先去爸爸製衣生意那裏幫忙，到29歲那年，就與Partner夾份開設自己的公司，做塑膠玩具廠貿易生意。

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第一次創業的Sharon，抱持「信人信到底」的精神勇往直前，卻沒想到這次經驗令自己跌得很痛、很傷心。

「分工上我負責與客戶溝通，而Partner負責與國內廠商溝通，原本希望能從他身上學到做生意的經驗，但最終發現原來這個合作並不太理想…」

最強後盾，是家人的支持

Sharon做生意這事情並沒有向家人提及太多，正所謂忠言逆耳，硬性子的她一定要自己試過、撞過、失敗過，才會心息。

「我覺得自己是幸運的一個，就算跌倒，家人永遠會在身邊支持你、Support你！」

雖然創業失敗，但這次的經歷卻令Sharon明白到，家人在她生命中最重要的。在這次失敗的過程中沿途幸運有家人的支持，才能渡過這個人生低谷。

「由細到大，無論對與錯，家人總會放手讓我自己去行，讓我學會做一個『有經歷的人』，走我覺得屬於我自己的閃亮人生；如果沒有失敗，我的人生不會閃亮，要我平平淡淡的過一生，我寧可選擇過山車般有高低起跌、有經歷的人生！」

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到了今天，Sharon開設了自己的美妝公司Sharon’s Workshop，更先後創立護膚品牌《道DOU》及《Syskinity》。Sharon就憑着她的自信、她的勇氣、一步一步去實現自己人生不同階段的夢想，為自己的人生創出一片天。

學會長大，無悔地做自己

要揀一首對自己最有Inspiration的廣東歌，Sharon選擇了許廷鏗的《重新長大》，這是一首讓Sharon感動到「鼻酸而流眼水」的一首歌。

「從來未學會長大 怎知光陰過得太快

衝得這樣快 曾犯錯 曾越界

曾被中傷與被踩 是誰定勝敗

終得不到諒解 堅守崗位接受這叫長大…」

「細個的我好任性，很多事情都要自己試，即使最後面對失敗。但就如歌詞所唱的一句『不要緊 隨成長得到瞭解 會越來越快…』，人長大了很多時都會回想過去，看看自己從過去中領略到多少。很感激我的家人，一直無條件支持我，讓我可以無悔地，做自己想做的事。」

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後記

很多人認為夢想是不切實際！做空姐？去選美？做生意？…很多女孩子或許有想過去做，但付諸行動的又有幾人？

對我來說，夢想並無分大與小，只怕沒膽跳出自己的舒適圈讓自己放手一試。歲月不饒人，人生匆匆就過幾十年，還在等甚麼呢？或許你像我一樣，雖然人到中年了，但請不要忘記，今天的自己相比明天的自己、10年後的自己、30年後的自己，相對還算是年青！所以我們應該快快把握好今天的人生，「好趁青春留倩影，好趁青春去尋夢」，與其過一個平淡如水的人生，趁現在相對還有點點力氣、點點衝勁、點點夢想，姑且去追夢一下好嗎？或許，會有意想不到的好事情會發生呢？！要無悔的過今生才算不枉此生嘛！

就如Sharon一路走來的追夢歷程，她很清楚知道自己想要甚麼、想做甚麼～想做空姐、想參加選美、想創業…如果單單是「想」，沒有事情會發生；只要肯踏出第一步，把握每個機會向夢想邁進，無論結果如何，但可以肯定的是，任何的成敗得失都是人生中最獨一無二的體驗，人生沒有枉過！

看見今天Sharon過著自己喜歡、精彩又閃亮的人生，很替她開心。在此祝願我的好朋友Sharon永遠開開心心、事業蒸蒸日上，也祝願Sharon她的家人，身體健康，幸福滿滿！

許廷鏗Alfred Hui -《重新長大》 作曲：伍樂城 填詞：許廷鏗, 曾紀諾 自細求求其其過 不知對錯 平日嘆氣怨氣多 也會闖禍 任教誨再聽過 但卻維持本我 只怕 太放肆種下惡果 曾經很想去長大 可惜光陰過得太快 衝得這樣快 曾犯錯 曾越界 曾被中傷與被踩 被無限放大 委屈心結未解 不甘虛心 接受挫折失敗 怎強忍 殘留自尊都瓦解 試問誰 愉快 沒法還原重來過 修補過錯 明白過往那痛楚 已算收穫 後悔放縱走過 望那從前的我 數算 每秒也似浪費麼 曾經很想去長大 可惜光陰過得太快 衝得這樣快 曾犯錯 曾越界 曾被中傷與被踩 被無限放大 委屈心結未解 不甘虛心 接受挫折失敗 怎強忍 殘留自尊都瓦解 試問誰 愉快 這世界 多麼黑暗 誰獨自深深不忿 人大了 成熟了 難道我能自製開心 從來未學會長大 怎知光陰過得太快 衝得這樣快 曾犯錯 曾越界 曾被中傷與被踩 是誰定勝敗 終得不到諒解 堅守崗位 接受這叫長大 不要緊 隨成長得到瞭解 會越來 越快

關於陸詩韻 Sharon Luk

2005年度香港小姐亞軍

《Sharon Workshop Holdings Ltd》創辦人

《道DOU》護膚品牌創辦人

《Syskinity》護膚品牌創辦人

香港化妝品同業協會 副理事長

香港菁英演講會 公關副會長

香港大灣區女企業家協會會員

香港中小型企業總商會會員

2021 大灣區傑出青年女企業家

2021 創新商業方案大獎（ViuTV 智富通）

2021智慧「型」商大獎「The Most selected Beauty Products Online Platform」（新經濟）

2019 British Institute of Innovative Enterprises-創意領袖獎

2019 鵬程中小企青年創意創業奬

2019 香港星級品牌

2019 香港中小企創新大獎

2019-2021 香港旅遊業推介-零售業奬（商報）

有關詩韻美妝空間Sharon’s Workshop

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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