▲ 【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點 點名12隻最優質港股（附名單）

港股持續波動，滙豐證券指，雖然市場避險情緒高漲，但近日出現不少令人鼓舞的事件，令該行覺得大市距見底不遠，重申看好價值股，並維持恒指目標25410點。不過，滙證同時警告，人民幣貶值及企業盈利預測下調，為大市目前兩大不明朗因素，而中美息差轉負數，亦為在港中資股帶來下行壓力。

內地料繼續推出刺激經濟措施

滙證稱，美國考慮降低中國進口貨品關稅，美國加息之路更明朗，而且本港疫情愈見改善，均有助提高投資者對港股的風險胃納，同時內地料繼續推出刺激經濟措施，亦有助成為大市推動力，相信會為本港上市的中資股營造一個更好的經營環境。

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滙證指，人民幣貶值會令港股短線受壓，現時港股約八成市值與內地公司有關，而在人民幣貶值趨勢下，醫療保健、電訊、消費必需品及能源股表現相對較好，飲料、乳製品、水務、服務及電力股則較具防守性。

港股在內地疫情導致封城，加上地緣政治活動影響下，波動性較該行估計更高，但仍對港股前景持樂觀態度，點名12隻最優質港股。

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