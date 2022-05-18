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【數碼營銷】客戶資料平台成大趨勢　企業可如何運用？

科技 17:05 2022/05/18

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B2C及B2B的客戶對於個人化體驗的需求增加，客戶資料平台（Customer Data Platform，CDP）正被企業廣泛應用。（法新社資料圖片）

疫情促使企業進行數碼轉型，大眾的消費模式亦趨向線上，不論是B2C或是B2B的客戶對於個人化體驗的需求增加。面對著大量的數據，客戶資料平台（Customer Data Platform，CDP）正被企業廣泛應用，此技術有助企業收集數據，安全地保存客戶的私隱，以及讓營銷人員運用所收集的一方數據。

Adobe大中華區Experience Cloud高級產品經理張丹表示，相比其他技術如：資料管理平台（DMP）、行動裝置管理（MDM）及資料湖泊（Data lake），CDP能更有效收集已有的客戶數據，包括客戶的電郵及ID；同時還可以收集匿名的數據，如沒有登記帳戶的客戶。CDP亦能統一用戶檔案的資料，然後轉化為行爲，像是提升投放廣告的精準度，以及在應用程式裏向客戶提供個人化體驗。

【小心假訊息】黑客借助加密貨幣熱潮　假冒幣安發短訊

小CDP要成功　需有三大原則

張丹亦提到，CDP項目要成功，主要有三大原則，分別是：「一致」、「優次」及「面向未來」。
「一致」： 不論是IT人員，或是營銷人員都能一同協作，使用平台
「優次」： 要對個平台有合理的期待，但不能期望平台能立刻完成任務
「面向未來」：未來仍需作反覆的測試，優化平台

【車輛被盜危機】藍牙門鎖存漏洞　逾200萬部Tesla受影響

另外，Adobe早前於Adobe Summit 2022，公布了即時CDP的創新功能，當中包括：透過遍佈全球的服務器進行實時CDP連接、結合Adobe Target來組成完整的客戶檔案、提供全新的客戶同意和偏好功能。

她以其客戶美國職業棒球大聯盟（MLB）為例，「MLB運用Adobe即時CDP，為球迷提供個人化的促銷活動同通知，例如向用戶提供喜愛球員的資訊及門票優惠，藉此提升客戶忠誠度。」

【線上演唱會】Apple Music周六舉辦線上演唱會　Harry Styles打響頭炮

記者：吳嘉雯

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