【蝕讓買賣】港島單幢半新樓再錄蝕讓　4年多損手27萬離場

港島單幢半新樓再錄蝕讓成交。北角君豪峰一個兩房連儲物室單位，日前僅以955萬元獲承接，原業主持貨約4年，現帳面虧蝕約27萬元。

中原地產劉子峻透露，君豪峰低層F室，實用面積451平方呎，兩房連儲物室間隔，望山景，早前以955萬元易手，實用呎價約21,175元，持貨4年多，現帳面跌價約27萬元。

資料顯示，原業主於2017年12月以982萬元買入單位，持貨4年多，現帳面蝕約27萬元，物業期內貶值約3%。談到近期市況，劉子峻說，君豪峰本月至今錄得最少2宗成交，平均實用呎價約21,091元。

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