  • 25°C
香港時間 : 2022518日 (三) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700業績】騰訊季度手遊收入下跌　本土遊戲收入跌因未成年人保護措施

股市 16:45 2022/05/18

分享：

分享：

【騰訊業績】騰訊季度手遊收入首次下跌　本土遊戲收入跌因未成年人保護措施

騰訊 （00700） 公布首季業績顯示，手遊收入下跌，騰訊手機遊戲增值服務收入總額（包括歸屬於社交網絡業務的手機遊戲收入）按年下降3%至403億元（人民幣，下同），而個人電腦客戶端遊戲的收入同比增長 2%至121億元。

【騰訊700】騰訊首季經調整淨利按年跌23%至255億人幣　收入按年微增0.1%至1355億人幣、遜預期

騰訊對上一次手機遊戲下跌為2019年首季，智能手機遊戲收入按年下跌2%至212億元，當時解釋指是新遊戲發佈減少。2018年正經歷內地凍結遊戲審批。

至於首季以本土市場及國際市場列帳，騰訊指，本土市場遊戲收入下降1%至330億元，由於未成年人保護措施對活躍用戶及付費用戶數量造成了直接及間接的影響。於本季，《英雄聯盟手游》及《金鏟鏟之戰》等最近推出的遊戲產生的收入增長大部分被《天涯明月刀手遊》及《使命召喚手遊》等遊戲的收入下滑抵銷。

國際市場遊戲收入增長4%至106億元，或以固定滙率計算增長8%，反映《VALORANT》及《部落衝突》等遊戲的收入增長，但由於用戶消費在新冠疫情後有所回落，該增長部分被《PUBG Mobile》的收入減少所抵銷。

社交網絡收入增長1%至291億元，反映視頻號直播服務的收入增加，但大部分被音樂直播及遊戲直播的收入減少所抵銷。

晉達特約：市況不明 優質投資你要知

港股 業績公布 騰訊控股（00700）

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：國策股輪流發力（附time code）

下一篇文章

【騰訊700】騰訊首季經調整淨利按年跌23%至255億人幣　收入按年微增0.1%至1355億人幣、遜預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌69點　納指期貨跌0.5%（不斷更新）
綠債上市｜綠色零售債券（04252）周四上市　專家教路買賣策略
綠債上市｜綠色零售債券（04252）周四上市　專家教路買賣策略
【東航墜機】據報東航空難或涉人為蓄意撞毀　惟中方指未向任何媒體發布有關調查信息、東航半日跌1%
【東航墜機】據報東航空難或涉人為蓄意撞毀　惟中方指未向任何媒體發布有關調查信息、東航半日跌1%
【港股市況】恒生指數反覆升41點　ATM逆市軟　電力股造好、潤電升逾8%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數反覆升41點　ATM逆市軟　電力股造好、潤電升逾8%（不斷更新）
【互聯網經濟】劉鶴：研究支持平台經濟具體措施
【互聯網經濟】劉鶴：研究支持平台經濟具體措施
【恒指夜期+ADR】夜期跌90點　京東美股由低港9%收窄至低2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌90點　京東美股由低港9%收窄至低2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款