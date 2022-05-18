【騰訊700業績】騰訊季度手遊收入下跌　本土遊戲收入跌因未成年人保護措施

▲ 【騰訊業績】騰訊季度手遊收入首次下跌 本土遊戲收入跌因未成年人保護措施

騰訊 （00700） 公布首季業績顯示，手遊收入下跌，騰訊手機遊戲增值服務收入總額（包括歸屬於社交網絡業務的手機遊戲收入）按年下降3%至403億元（人民幣，下同），而個人電腦客戶端遊戲的收入同比增長 2%至121億元。

【騰訊700】騰訊首季經調整淨利按年跌23%至255億人幣 收入按年微增0.1%至1355億人幣、遜預期

騰訊對上一次手機遊戲下跌為2019年首季，智能手機遊戲收入按年下跌2%至212億元，當時解釋指是新遊戲發佈減少。2018年正經歷內地凍結遊戲審批。

至於首季以本土市場及國際市場列帳，騰訊指，本土市場遊戲收入下降1%至330億元，由於未成年人保護措施對活躍用戶及付費用戶數量造成了直接及間接的影響。於本季，《英雄聯盟手游》及《金鏟鏟之戰》等最近推出的遊戲產生的收入增長大部分被《天涯明月刀手遊》及《使命召喚手遊》等遊戲的收入下滑抵銷。

國際市場遊戲收入增長4%至106億元，或以固定滙率計算增長8%，反映《VALORANT》及《部落衝突》等遊戲的收入增長，但由於用戶消費在新冠疫情後有所回落，該增長部分被《PUBG Mobile》的收入減少所抵銷。

社交網絡收入增長1%至291億元，反映視頻號直播服務的收入增加，但大部分被音樂直播及遊戲直播的收入減少所抵銷。

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