俄羅斯人排長龍食最後一餐麥當勞 不惜揸車250公里

麥當勞打入俄羅斯市場超過30年，宣布全面撤出俄羅斯，會賣盤將現有業務出售給當地買家。不少俄羅斯民眾在僅存的麥當勞分店外排長龍，有人更不惜開車駕駛250公里，只為品嘗最後一餐麥當勞。

【烏克蘭戰爭】逾260烏兵抵俄控制區 或遭審訊處決 【下一頁】

麥當勞（McDonald’s）早於3月已經響應西方對俄羅斯的抵制，宣布暫時關閉位於俄羅斯的分店，僅餘一小部分加盟店不受影響可繼續營業。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

瀏覽俄羅斯民眾排隊情況

不過麥當勞目前會將在俄業務出售給本地買家，賣盤後需移除麥當勞的名稱、餐牌及標誌。至於由特許經營商經營的麥當勞分店，則仍然前途未卜。

很多民眾都憂慮麥當勞賣盤改名後，餐廳食品的味道會與以前有出入，周二（17日）有大批民眾在特許經營商的分店外排隊，打算品嘗最後一餐麥當勞。

【烏克蘭戰爭】雷諾售俄業務予莫斯科市政府 據報僅1盧布成交 【下一頁】

《半島電視台》引述排隊的21歲女子Alla指，她知道麥當勞即將關閉在俄餘下分店，擔心品牌改名後質素下降，所以特意前往購買她最愛的芝士漢堡、奶昔及薯條。

俄羅斯南部和西伯利亞，仍有部分麥當勞特許經營店維持營業。其中一名來自俄羅斯南部的男子上月底在網上分享，他當時開車兩個半小時才找到一間仍有營業的麥當勞分店。

麥當勞1990年在俄羅斯首都莫斯科開設首間分店，當時被視為冷戰時期西方文化打入蘇聯的標誌。據悉，首間分店開張當日有多達3萬人排隊買麥當勞。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲