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【ET講股通】孫運喜：國策股輪流發力（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:46 2022/05/18

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港股跟隨美高開71點後轉跌，恒生指數半日跌130點，報20471點，成交599億元。恒指午後走勢反覆。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾2%。車股續上，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 逆市升逾1%。國策股輪流發力，港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：25 - 港股今日市況速覽 
01：31 - 中移動 （00941） 、汽車股撐市　港股未有明確方向
02：03 - 京東 （09618） 績後被大行削目標價   阿里巴巴 （09988） 今亦回吐
03：57 - 加息0.75厘憂慮減　美匯回落有利港股
05：53 - 鮑威爾料美國經濟「軟著陸」　經濟衰退憂慮降溫
07：25 - 恒指表現反覆   國策股輪流發力   平台經濟股回軟
09：11 - 市場憧憬6月內地推汽車下鄉　比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 等汽車股撐大市
11：01 - 觀眾問股：敏實 （00425） 、敏華 （01999） 哪隻走勢較好？咩位可買入？上望咩位？
16：23 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 甚麼價錢可買入？ 上望位？止蝕位？
22：19 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 甚麼價位買入？
25：45 - 觀眾問股：海普瑞 （09989） 點睇？
38：40 - 港股收市市況速報　向好可能性大
30：25 - 潛力股推介：雅迪 （01585）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3255334
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

————————————————————————————————————————————

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，今日大市高開後回軟，其後反覆波動，成交比昨日少，買賣並不積極。升市的動力來自中移動 （00941） ，升逾2%，汽車股亦表現不俗，如比亞迪 （01211） 。惟昨日造好的股份回軟，如騰訊 （00700） 績前回落、京東 （09618） 績後被大行削目標價而股價調整、 阿里巴巴 （09988） 亦回吐。

大市乏方向 美加息75點子及衰退憂慮紓緩

今日大市走勢未有明確方向，宏觀形勢稍為好轉，隔夜美股上升。一方面儲局主席鮑威爾重申未來兩次會議加息50點子是基本情景，局內鷹派亦同意相關看法，令加息75點子恐懼稍為紓緩，遏抑美滙，跌穿前浪頂，歐元和人民幣等均回升，利好港股氣氛。

另一方面，鮑威爾認為，美國經濟很大機會出現「軟着陸」，紓緩市場對經濟衰退的恐慌，加上昨日公布的零售銷售增長不錯，民眾在通脹下仍然消費，對市場氣氛正面。

汽車股撑市 憧憬內地汽車下鄉政策出台

至於恒指今日高位企不穩，表現反覆，原因便是國策股輪流發力。平台經濟股昨日因憧憬副總理劉鶴講話釋出正面訊號而造好，今日便回軟，遏抑大市。而今日炒上的國策股為汽車股，主因憧憬6月推出汽車下鄉，大大提升銷量，於是傳統汽車股和電動車股均走勢不錯，比亞迪升逾2%，吉利 （00175） 亦造好惟升幅稍遜。

恒指全日升41點，收報20644點，大市成交縮至1,127億元，缺乏方向。恒指一度考驗保歷加通道中軸支持，其後反彈，估計短綫在中軸範圍拉鋸，等待重要消息突破，相信向好可能性較大。

今日潛力股推介是兩輪電動車製造商雅迪 （01585） ，走勢較靚明顯轉好，昨日先突破下降軌，今日再升穿橫行區及前浪頂（13元），由於已升抵之前密集區，可待回吐、逼近12.1元支持後才入手，待整固後再上衝，上望16元水平。

【「ET講股通」問股環節，包括︰敏實、敏華、阿里巴巴、郵儲銀行、海普瑞。立即觀看

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**重溫《開市追揸沽》恒指能否企穩兩萬 汽車股重新開動？→【按此-附time code】

 

欄名 : ET講股通

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