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【ET講股通】孫運喜：國策股輪流發力（附time code）

股市 16:49 2022/05/18

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港股跟隨美高開71點後轉跌，恒生指數半日跌130點，報20471點，成交599億元。恒指午後走勢反覆。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾2%。車股續上，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 逆市升逾1%。國策股輪流發力，港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code

00：25 - 港股今日市況速覽 
01：31 - 中移動 （00941） 、汽車股撐市　港股未有明確方向
02：03 - 京東 （09618） 績後被大行削目標價   阿里巴巴 （09988） 今亦回吐
03：57 - 加息0.75厘憂慮減　美匯回落有利港股
05：53 - 鮑威爾料美國經濟「軟著陸」　經濟衰退憂慮降溫
07：25 - 恒指表現反覆   國策股輪流發力   平台經濟股回軟
09：11 - 市場憧憬6月內地推汽車下鄉　比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 等汽車股撐大市
11：01 - 觀眾問股：敏實 （00425） 、敏華 （01999） 哪隻走勢較好？咩位可買入？上望咩位？
16：23 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 甚麼價錢可買入？ 上望位？止蝕位？
22：19 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 甚麼價位買入？
25：45 - 觀眾問股：海普瑞 （09989） 點睇？
38：40 - 港股收市市況速報　向好可能性大
30：25 - 潛力股推介：雅迪 （01585）

立即收看：https：//video.hket.com/video/3255334
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

**重溫《開市追揸沽》恒指能否企穩兩萬 汽車股重新開動？→【按此-附time code】

 

欄名 : ET講股通

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