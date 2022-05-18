【ET講股通】孫運喜：國策股輪流發力（附time code）

港股跟隨美高開71點後轉跌，恒生指數半日跌130點，報20471點，成交599億元。恒指午後走勢反覆。阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌逾2%。車股續上，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 逆市升逾1%。國策股輪流發力，港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：25 - 港股今日市況速覽

01：31 - 中移動 （00941） 、汽車股撐市 港股未有明確方向

02：03 - 京東 （09618） 績後被大行削目標價 阿里巴巴 （09988） 今亦回吐

03：57 - 加息0.75厘憂慮減 美匯回落有利港股

05：53 - 鮑威爾料美國經濟「軟著陸」 經濟衰退憂慮降溫

07：25 - 恒指表現反覆 國策股輪流發力 平台經濟股回軟

09：11 - 市場憧憬6月內地推汽車下鄉 比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 等汽車股撐大市

11：01 - 觀眾問股：敏實 （00425） 、敏華 （01999） 哪隻走勢較好？咩位可買入？上望咩位？

16：23 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 甚麼價錢可買入？ 上望位？止蝕位？

22：19 - 觀眾問股：郵儲銀行 （01658） 甚麼價位買入？

25：45 - 觀眾問股：海普瑞 （09989） 點睇？

38：40 - 港股收市市況速報 向好可能性大

30：25 - 潛力股推介：雅迪 （01585）

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