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【餐飲股】佳寧娜：消費者回復以前習慣需要適應期　加強開發適合外賣的產品

股市 16:17 2022/05/18

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佳寧娜副主席馬鴻銘(左)疫情令餐飲生意難做，消費者回復以前習慣需要適應期。旁為首席財務官陳柄權。

位於灣仔的潮洲菜老字號「佳寧娜潮州酒樓」， 適逢在第五波疫情，斥資逾千萬作大翻新，並為菜單注入新元素。佳寧娜集團 （00126） 副主席馬鴻銘表示，疫情令餐飲生意難做，母親節時的人流較往年減少，認為消費者回復以前習慣需要適應期，但長遠仍看好香港的餐飲業， 將會加強開發適合外賣的產品， 例如小炒及滷味。

酒樓已續租了10年租約 疫情期間減租一成

佳寧娜集團首席財務主管陳炳權透露，早前酒樓已續租了10年租約，疫情間有獲減租約一成，而因應食材價格上揚，個別菜色有加價。

集團在香港僅有一間酒樓，馬鴻銘指，不排除再開新酒樓，正在物色地點中，但由於租金壓力沉重，佔地面積會較現時1.6萬呎細，最多是8000呎左右，未有鎖定目標。

利寶閣去年虧損擴大【下一頁】

集團也有涉獵順德菜， 於中港共有約10間潮州菜及順德菜餐館。馬鴻銘指，順德菜主打大眾餐飲，潮洲菜主打高檔路線，此前於深圳的店舖因應防疫限制停業了約一周，現時生意逐漸回升，但仍未到高峰時。

物業務投資及發展佔收入逾一成

除了餐飲食品，公司亦有房地產業務，物業務投資及發展佔收入逾一成，過去內地及香港業務為八二佔比，隨內地房地產政策未穩定，公司將香港業務佔比加大至3成。佳寧娜於香港房地產市場主打舊區重建，馬鴻銘表示，深水埗海壇街的商住項目即將推售，面積介乎200至390呎，青山道項目則會明年起預售。

他指，不會考慮興建大戶型，認為上車盤仍有需求。他又指，希望每年可以進行一宗舊區重建，潛在選址包括西環、鴨脷洲、黃大仙等。在內地方面，公司則以商場及寫字樓為主。另外，佳寧娜亦有拓展新業務，於葵涌貨櫃碼頭設有數據中心，目標今年底悉數租出350個機櫃，並不排除再開設數據中心。

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